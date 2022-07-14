بوابة القبول الموحد تقديم ضباط وزارة الدفاع 1443

بوابة القبول الموحد، حيث أعلن موقع اللجنة المركزية لقبول الطلبة بالكليات العسكرية عن بداية استقبال الطلبات الخاصة بالتقديم عن طريق منصة القبول الموحد لجميع الأفراد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة انتظام بتخصص العلوم الطبيعية لمن تخرج العام الدراسي الحالي 1443هـ، وقد كشفت اللجنة عن استقبال الطلبات الخاصة بالتقديم في وزارة الدفاع بالكليات العسكرية وفق بعض الشروط الخاصة بالالتحاق بالكلية وتوضيح الإجراءات التي يجب توافرها من أجل تقديم طلب جديد، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في بوابة القبول الموحد.

شروط التقديم في بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع

يتم التقديم في بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع ضباط بعد توافر شروط الخاصة للتسجيل لجميع المستفيدين الراغبين في ذلك، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأصل والمنشأ مع استثناء من تم نشأته مع الوالد خلال إقامته للعمل بخارج المملكة.

أن يتمتع كل متقدم بحسن السيرة والسلوك، ولا يوجد له أي حكم في جريمة تخل بالشرف والأمانة.

أن يكون المتقدم من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة (انتظام نهاري) بتخصص العلوم الطبيعية وذلك لكافة الكليات، بشرط أن يكون المتقدم خريج لهذا العام الدراسي فقط، ولن يتم قبول أي طلبات لخريجي الأعوام الماضية.

حصول المتقدم على نسبة مئوية لا تقل عن 80%، بتخصص علمي.

الحصول علي اختبار القدرات العامة بنسبة الحد الأدني لها 60%.

اجتياز الاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 60 %.

ألا يكون الشخص الراغب في التقديم متزوجاً من مواطنة غير سعودية.

ألّا يقل العُمر الخاص بالمتقدم عن (17) عاماً، ولا يتعدى عُمر (22) عام.

يتطلب الأمر اجتياز الطالب للفحص الطبي والنجاح في المقابلة الشخصية التي تجري له.

التقديم الإلكتروني في وزارة الدفاع

تعمل اللجنة المركزية لقبول الطلاب بالكليات العسكرية واستقبال الطلبات الخاص بهم بعد التأكد من توافر شروط التقديم بالموعد المحدد من جانب الوزارة، حيث يتاح التقديم عن طريق الدخول إلى بوابة وزارة الدفاع، والقيام بتعبئة نموذج التقديم وإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح من جانب كل متقدم عن طريق رابط تقديم وزارة الدفاع للثانوي.