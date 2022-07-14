أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بدء التسجيل في وزارة الدفاع 1444 واستقبال الطلبات من الراغبين في التسجيل لدى الوزارة عبر بوابة القبول الموحد، والتي تسمح بالتسجيل من خلالها إلكترونيًا، هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع يوم 15 مايو الماضي عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس. وطلبة الكليات العسكرية وحدد موعد 9 يونيو لبدء استقبال الطلبات وبدء قبول حاملي الشهادة الثانوية بالتزامن مع نهاية مدة قبول الطلبات لحملة الشهادة الجامعية اعتبارًا من الخميس الموافق 15 ذي الحجة الموافق 14 يوليو 2022.

كيفية التسجيل في وزارة الدفاع 1444

يمكن التسجيل في وزارة الدفاع السعودية 2022 في أحد الكليات العسكرية عبر اتباع الخطوات الآتية:

التوجه بزيارة البوابة الرسمية للقبول الموحد للقوات المسلحة.

انقر على تسجيل ثم ابدأ بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها .

ثم ابدأ في إدخال بياناتك المطلوبة وتشمل إدخال الاسم الأول واسم الأب واسم الجد ثم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور وتأكيدها ورمز التحقق المرئي.

النقر على التسجيل ثم تعبئة بيانات الاتصال وتشمل رقم الهاتف وثم أدخل رقم الهوية للمتقدم.

اكد الرقم بكتابة كود التفعيل بالمكان المخصص والنقر على تسجيل الدخول.

ومن ثم حدد تاريخ إصدار الهوية الوطنية ومحل الإصدار.

وابدأ في كتابة تاريخ الميلاد واسم الأب كاملًا، ورقم الهاتف، واسم المدينة والمنطقة وعنوان المنزل، والبريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم، والمؤهل العلمي والدورة والتخصص، وثم ادخل جهة التعليم المكان، وسنة التخرج ومعدل التخرج.

ثم اكتب رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل.

طريقة التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين

يمكن التقديم للجامعيين في وزارة الدفاع 1444 بالخطوات الآتية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبوابة القبول الموحد في وزارة الدفاع.

وتسجيل الدخول ثم قراءة الأحكام والشروط الخاصة للجامعيين والموافقة عليها.

حدد القطاع المناسب : القوات البرية أو القوات البحرية أو القوات الجوية.

ابدأ في إدخال المعلومات الاسم رباعي ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وكلمة المرور.

ثم أدخل الكود المُرسل لك على الجوال والنقر على التسجيل.

ثم استكمل بقية المعلومات المطلوبة وتشمل رقم الهوية الوطني، ومكان وتاريخ إصدار الهوية، وتاريخ الميلاد، واسم الأب الرباعي، ورقم هاتف الأب، ورقم هاتف المتقدم، ورقم هاتف المنزل، والمنطقة، والمدينة، وعنوان المنزل، والبريد الإلكتروني، والشهادة العلمية، والتخصص، وتاريخ التخرج، واسم ومدينة ومنطقة الجهة التعليمية، وسنة التسجيل وسنة التخرج، ومجموع الدرجات، والتقدير العام، والنسبة المئوية، ونسبة التخرج، ونسبة اختبار القدرات، ونسبة الكفاءة في اللغة الإنكليزية.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي والنقر على التسجيل.

وارفق المستندات المطلوبة ثم قدم طلبك.

راتب وزارة الدفاع ثانوي 1444

يتخرج طلاب الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية برتبة ملازم، وتختلف رواتبهم باختلاف الرتبة والدرجة على النحو الآتي: