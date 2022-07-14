انت الان تتابع خبر هبوط مجنون في سعر الحديد والاسمنت لهذا السبب المفاجئ .. ويصل إلى هذا الحد الأدنى لأول مرة في جميع الاسواق السعودية والمصرية! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في السوق المصري والسعودي هبوطا حادا ، حيث حققت بعض أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا،

ووفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، ووصل سعر طن الحديد الاستثمار للطن الواحد نحو 17824 جنيهًا في مصر بتراجع 272 جنيهًا، في حين بلغ سعر طن حديد عز 18224 جنيهًا، بتراجع 290 جنيهًا.

من جانبه قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن هناك حالة من الركود تسيطر على أسعار الحديد على الرغم من إعلان المصانع التخفيضات، والتي وصلت إلى 3 آلاف جنيه، لكنها تم تلبي تطلعات المواطنين، وفي انتظار تراجع الأسعار إلى ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أو بالقرب منها.

سعر الحديد الآن

إليكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15 يونيو في مصر، وأسعار حديد السويس للصلب، وأسعار حديد العشري، وأسعار حديد بشاى، وأسعار حديد المصريين على النحو التالي.

سجل سعر طن حديد السويس للصلب 18070 جنيها تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر طن حديد العشري نحو 18000 جنيه تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن حديد بشاي تسليم أرض المصنع عند 18075 جنيها

بلغ سعر طن حديد المصريين عند 1870 جنيه تسليم أرض المصنع.

سجل سعر طن حديد العتال عند 18050 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 17850 جنيها تسليم أرض المصنع عند

سعر طن حديد العشرى عند 18 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 15 يونيو في مصر

ارتفع سعر طن الأسمنت المسلح 15 جنيه وسجل 1255 جنيها

قفز سعر طن أسمنت النصر بقيمة 30 جنيها ووصل إلى 1230 جنيها.

استقر سعر طن أسمنت لافارج عند 1230 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت وادي النيل 1230 جنيها.

ارتفع سعر طن أسمنت حلوان بقيمة 10 جنيهات وسجل 1260 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1270 جنيها.

أسعار الحديد في السعودية

أسعار حديد سابك اليوم

سجل طن حديد سابك اليوم حجم 12 مل سعر 3300 ريال سعودي.

أما طن حديد سابك قطر 14 مل جاء اليوم بسعر 3300 ريال.

كما جاء طن حديد تسليح سابك حجم 16 مل اليوم بسعر 3300 ريال سعودي.

بينما سعر طن حديد تسليح سابك قطر 20 مل سجل اليوم مبلغ 3300 ريال.

أما سعر طن حديد تسليح سابك حجم 8 مل جاء اليوم بمبلغ 3500 ريال سعودي.

وسعر طن سلك تربيط سابك جاء اليوم على نحو 45 ريال.

أسعار حديد وطني اليوم

سجل سعر طن حديد تسليح وطني اليوم قطر 12 مل نحو 3040 ريال سعودي.

أما سعر طن حديد تسليح وطني قطر 14 مل جاء اليوم على نحو 3040 ريال.

كما سجل اليوم طن حديد تسليح وطني قطر 16 مل سعر 3040 ريال سعودي.

بينما سعر سلك تربيط وطني سجل للطن مبلغ 45 ريال.

أسعار حديد الاتفاق اليوم

كما جاءت أسعار حديد الاتفاق اليوم قطر 12 مل بمبلغ 3270 ريال سعودي للطن.

أما سعر طن حديد تسليح الاتفاق حجم 14 مل اليوم سجلت مبلغ 3270 ريال سعودي.

بينما سعر طن حديد الاتفاق حجم 16 مل سجل اليوم نحو 3270 ريال.

كما جاء سعر طن حديد الاتفاق قطر 20 مل اليوم على نحو 3270 ريال.

بينما سعر طن سلك تربيط الاتفاق سجل نحو 45 ريال.