نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديدة للتقاعد المبكر في السعودية و حالات إيقاف التقاعد 1443 في المقال التالي
قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،عدة شروط جديدة ،وذلك بعد التعديلات الجديدة في التقاعد المبكر ،وهذا ضمن الخطة الموضعة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ،ولذلك قامت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية السعودية ،بتغير عدة بنود داخل أنظمة العمل لأصحاب المعاشات ،من أجل تلبية جميع متطلباتهم ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح جميع شروط التقاعد المبكر ،وأيضا حالات إيقاف التقاعد.
حالات يتم فيها إيقاف التقاعد المبكر في السعودية 1443
يوجد عدة حالات ،لا يجوز لها الحصول علي راتب التقاعد المبكر ،وهذا ضمن ما قامت بالإعلان عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،وهذه الحالات تتمثل في:
- في حالة إذا كانت جنسية الموظف غير سعودية.
- وأيضا إذا كان الموظف يعمل بالميزانية العامة للدولة.
- وأخيرا:في حالة إذا كان راتب التقاعد ،أكبر من الراتب الأساسي.
الشروط الواجب توافرها للتقاعد المبكر في السعودية 1443
لكي يتمكن المواطن من الحصول غلي التقاعد المبكر بالمملكة العربية السعودية ،لابد من توافر عدة شروط قد وضعتها وزارة الموراد البشرية والتنمية الإجتماعية ،وهذه الشروط تتمثل في:
- أولا:يحق للموظف الحصول علي التقاعد المبكر ،إذا كان قد حدث له إصابة في العمل.
- إذا بلغ الموظف عمر 60 عاما ،بشرط أن يكون قد قضي مدة لا تقل عن سنه في الخدمة.
- إذا كان الموظف غير قادر بدنيا علي العمل.
- لابد من حصول الموظف علي موافقة جميع الجهات المختصة ،من أجل منحة المعاش المبكر.
- يشترط ذكر سبب راعبة التقاعد المبكر ،ويفضل أن يكون سبب ،من الأسباب القاهرية ،التي تمنع الموظف من أداء عمله علي أكمل وجه.
الفئات المتسحقة للتقاعد المبكر طبقا لما أشارة إليها وزارة الموارد البشرية
هناك عدة فئات ،تستحق التقاعد المبكر ،طبقا لما أشارة إليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية ،وهذه الفئات تتمثل في:
- أولا:في حالة وفاة الموظف .
- وفي حالة إذا ثبت بالتقرير الطبية ،أن الموظف غير قادر بدنيا عن تأدية عمله.
- إذا كان قضي خدمة محتسبة بحد أقصي 18 عاما، منها 8 أعوام خدمة عسكرية.
- وأخيرا:الموظف الذي أتم خدمتة المحتسبة بحد أقصي 20 عاما ،ومنها 8 سنوات خدمة عسكرية.
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