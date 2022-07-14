أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات بصورة إلكترونية، وأوضحت الوزارة بأنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، والتي تعتبر أحد أشهر المنصات الإلكترونية في المملكة العربية، وتقوم المنصة بتوفير الكثير من الخدمات لمواطني المملكة العربية السعودية، لتعزيز مستوي الخدمات الحكومية في السعودية، ولتحقيق رؤية المملكة العربية 2030، بهدف تقليل المعاملات الورقية وزيادة المعاملات والخدمات الإلكترونية، ومواكبة التطورات الإلكترونية التي تحدث في العالم، وأوضحت وزارة الداخلية خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات للمواطنين، موضحة كيفية التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية للحصول على الخدمة.

طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات 1444

أطلقت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية الكثير من الخدمات الإلكترونية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية التي يمر بها العالم، ولتحسين مستوي الخدمات الحكومية في المملكة العربية، وتوفير وقت ومجهود المواطنين، ومن تلك الخدمات المميزة هي خدمة الاستعلام عن رصيد المدفوعات، التي وفرتها وزارة الداخلية السعودية من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لها منصة أبشر، والتي يتم اعتمادها من قبل الكثير من الجهات الحكومية في السعودية، لتوفر مئات الخدمات المتنوعة، منها الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتجديد رخصة القيادة لمواطني ومقيمي المملكة العربية، وأوضحت وزارة الداخلية بأنه يتم الاستعلام عن رصيد المدفوعات من خلال منصة أبشر الإلكترونية، عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. النقر على الأمر ديوان الوزارة. حدد الأيقونة الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي. تحديد الخيار أفراد. كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية كتابة رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة. النقر على الأمر تسجيل الدخول لإكمال عملية الاستعلام عن رصيد المدفوعات. كتابة رمز التأكيد. الضغط على تسجيل الدخول. حدد الخيار خدماتي. النقر على الأمر استعلامات. حدد الخدمات العامة. النقر على الأمر الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي. كتابة رقم الهوية. كتابة الاسم. النقر على معاينة الطباعة. في حالة وجود رصيد دفوعات متبقٍ، يظهر أمام الخدمة التي قمت بدفعها.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات عبر تطبيق أبشر

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن لمواطني المملكة الاستعلام عن رصيد المدفوعات بأكثر من طريقة، موضحة إمكانية الاستعلام عبر تطبيق أبشر الإلكتروني، الذي يمكن تحميله عبر الهاتف الأندرويد والآيفون، بسهولة من خلال متجر جوجل بلاي أو عبر الآب ستور، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: