نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قروض بنك التسليف السعودي الجديدة وأهداف القروض وقرض الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قروض بنك التسليف يعتبر بنك التسليف والادخار السعودي واحد من أشهر وأهم البنوك في السعودية، وذلك لا لأنه يقدم قروض اجتماعية تساعد محدودي الدخل، ولا لأنه يقدم قروض للمشروعات الصغيرة والمنشآت، ولكن ترجع أهمية بنك التسليف في كونه يقدم قروضاً حسنة، يمنح بتك التسليف قروض في العديد من المجالات وذلك للاستفادة منها في تحسين الظروف المعيشية للمواطن السعودي، اتخذ بنك التسليف مكانته الكبيرة من خلال أن قروض البنك تعتبر حالياً المساعد الأكبر لمحدودي الدخل في المملكة، وذلك لما تتميز به شروط هذه القروض بالسلاسة وعدم التعقيد، ويعتمد بنك التسليف في قروضه على الدراسة الميدانية حيث تعتبر هي الوسيلة الأفضل التي تمكنه من التوصل إلي إستراتيجية ومنهجية، يتوصل عن طريقها إلي تفعيل قروض بنك التسليف تبعاً لاحتياجات المواطنين، كما يمكنك التعرف أيضا على شروط التمويل العقاري بنك الراجحي

شروط قروض بنك التسليف

وضع بنك التسليف عدة شروط ينبغي أن تتواجد في المتقدمين الراغبين في الحصول على أي قرض، شأنه شأن أي بنك عادي، وأهم هذه الشروط هي:

يأتي أول شرط ويعتبر أهم شرط هو أن يكون المتقدم بطلب القرض حامل للجنسية السعودية.

كما يشترط أن يكون المتقدم لأحد القروض التابعة لبنك التسليف متوافر فيه كافة الأحكام والشروط الخاصة بنوع القرض الذي يطلبه.

وكذلك أن يكون المتقدم بطلب أحد قروض البنك غير مديون للبنك بقروض أخري.

كما يجب أن يتصف المتقدم للقرض بكونه من الشخصيات الملتزمة غير المتعبة في سداد القروض.

أن تكون أوراق ومستندات المتقدم التي طلبها البنك منه جاهزة ومتوفرة لديه.

وكذلك أن يكون المتقدم جاهز بكل الضمانات التي يحددها البنك، كما وضعتها لائحة البنك، حتي يتم قبول طلبه بالقرض.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عاما ولا يقل عن 25 عاما.

أهداف قروض بنك التسليف

هناك العديد من الأهداف التي يسعى بنك التنمية الاجتماعية لتحقيقها من خلال تقديمه لعدد كبير ومتنوع من القروض. ويمكننا عرض أهم هذه الأهداف كما يلي:

يهدف البنك إلي منح قروض حسنة بدون فوائد لكل فرد يحمل الجنسية السعودية ذوى الدخل المحدود، وأصحاب المهن والحرف، وذلك بهدف تشجيع هؤلاء الأفراد لمزاولة هذه المهن، من دون اللجوء للمساعدة من قبل جهة أخرى للحصول على قروض بنك التسليف لحسابهم الشخصي.

يقدم بنك التسليف قروض اجتماعية للمواطنين السعوديين وذلك لمساعدتهم على التغلب على المشاكل التي تواجههم.

وكذلك تعمل على خلق فرص ادخارية لكافة أفراد المجتمع.

كما تهدف إلى دعم ثقافة الادخار والوعي في المجتمع السعودي. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الحصول على تمويل ل10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية والمستندات.

شروط الحصول على قرض الأسرة من قروض بنك التسليف

حتي تتمكن من الحصول على قرض الأسرة من ضمن قروض بنك التسليف يجب أن يتوافر لديك مجموعة من الشروط والتي من أهمها :

أهم شرط يجب أن يتحقق كي يتم الحصول على القرض هو أن تكون حامل للجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون المتقدم لطلب القرض لا يقل عمره عن ٢٥ سنة ولا يزيد عن ٥٥ سنة.

أن يكون المتقدم للطلب لصالح مشروعه الخاص.

وكذلك يشترط أن يكون متفرغ تماماً للمشروع الذي تقدم به، ولا يكون يعمل بأي عمل آخر.

أن يكون لا يمتلك المتقدم منشأة أخرى غير التي يرغب في تمويلها.

كما يجب أن يكون المتقدم للقرض نصيبه لا يتجاوز ٢٠٠٠ ريال من قيمة الدخل الأسري.

بعض الشروط الخاصة بالمشروع نفسه

أن يكون المشروع متوافق مع مجموعة المشاريع التي يمولها البنك، وأن يكون جديداً أيضاً.

كما يجب أن يكون الاقتصاد القومي هدف للمشروع.

وكذلك أن لا تزيد ميزانية المشروع عن ٨ ملايين ريال.

كما يجب أن يحقق المتقدم في مشروعه نسبة ألسعوده، والعدد الكلي للقوي العاملة بالمشروع.

إذا كان المتقدم امرأة يجب أن تكون مطلقة أو أرملة أو هجرها زوجها، ولها أطفال تعولهم.

وفي حالة توفير كل هذه الشروط الخاصة بالمتقدم، أو بالمشروع نفسه يتم الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف.

شروط قرض الترميم

من أهم الشروط هو امتلاك المتقدم على القرض صك يؤكد على ملكيته للبيت الذي يريد ترميمه.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عاما، وعمر الضامن عن 55 عاما

يجب ألا يتخطي الراتب الشهري 12.5 ألف ريال سعودي.

ألا يقل عمر العقار عن خمس سنوات

ألا تزيد مساحة العقار الذي يحتاج إلى ترميم عن ألف متر مربع.

أن يكون قد مر عام على الأقل على ملكية المتقدم للعقار. كما يمكنك التعرف أيضاً على أقساط قروض بنك التسليف الجديدة وكيفية الاستعلام عنها وشروطها.

شروط قرض الزواج من بنك التسليف

كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية لعملائه قرض تصل قيمته إلى 60 الف ريال سعودي وهو ما يسمي بقرض الزواج. وكذلك قرض الزواج من البنك الحصول عليه هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ويمكننا ذكرها كما يلي :

إجراءات نقل الكفالة في بنك التنمية الاجتماعية

كما توجد بعض الخطوات التي يجب أن يتم القيام بها لنقل الكفالة. ومن أهم الإجراءات لنقل الكفالة في بنك التنمية الاجتماعية هي أن يقوم الكفيل الجديد بتوفير تعهد بالحسم من قبل جهة عمله. كما يجب أن يكون هذا التعهد مختوما ويجب تقديمه إلى الفرع ليتم النقل.