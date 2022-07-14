خطوات التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات للأشخاص الراغبين في الحصول على فرص عمل تناسب خبراتهم

خطوات التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات تعتبر من احد البوابات الهامة على الإطلاق فوق أراضي المملكة العربية السعودية تهدف لمساعدة الأشخاص الراغبين في الحصول على عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومجالاتهم التي يرغبون في العمل فيها لذلك يتساءل الكثير منهم عن خطوات التسجيل في البرنامج الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية حيث يسعى البرنامج لدعم التوظيف بتقديم الدعم اللازم للباحثين والباحثات عن وظائف عمل سواء كان في القطاع العام أو الخاص للمحافظة على سوق العمل السعودي واستقرار العاملين وأيضا رفع نسبة مشاركة المواطنين إليكم بعض المعلومات الخاصة بالتسجيل في برنامج حافز طاقات التي تساعد المواطنين في الحصول على فرص العمل.

ما هي خطوات التسجيل في البوابة الوطنية للعمل طاقات؟

الذهاب إلى رابط صندوق الموارد البشرية. ثم التوجه إلى بوابة طاقات. اختر البرنامج من القائمة. قم بالنقر على البرنامج. ثم اضغط على البرامج التأهيلية التي ترغب فيها. وبعد الضغط على باقات تقدم هنا. قم بتوضيح الاختيار. ثم النقر على مفتاح الحفظ. العمل على إدخال كافة البيانات المطلوبة للمتقدم. هنا يجيب قراءة الشروط والأحكام للتقديم والموافقة عليها. ثم قم بالضغط على التالي. تابع كافة التعليمات على الموقع. انقر على مفتاح التأكيد. ثم تأكد من رقم الهاتف المدخل. سوف يتم إرسال رسالة بها كود تحقق. قم بإدخال السيرة الذاتية والمؤهل الخاص بك. عليك إرسال طلبك الالتحاق وسوف يتم التواصل مع المتقدم.

شروط البوابة الوطنية للعمل طاقات

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل العمر للمتقدم عن 20 عاما.

كما لا يتخطى العمر عن 40 عاما.

لابد أن يكون المتقدم قائم على أراضي المملكة السعودية لمدة لا تقل عن 10 شهور.

ألا يكون لدى المتقدم نشاط تجاري.

يشترط ألا يكون المتقدم طالبا في أي مرحلة من مراحل التعليم.

أن يكون لدى المتقدم القدرة البدنية والصحية على العمل.

ألا يكون المتقدم موظفا في احدي القطاعات.

كما يشترط ألا يكون قد سبق له الاستفادة من برامج طاقات.

أرقام التواصل مع برنامج طاقات

أتاح برنامج طاقات عدة طرق وأرقام حتى يتمكن المواطنين من التواصل معهم حول أي استفسار تخص البرنامج والمواطنين.