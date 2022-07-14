إيداع اونلاين 200,000 بدون كفيل أو تحويل الراتب للسعودي والمقيم

الإيداع السريع لقيمة التمويل إحدى أهم المميزات التي يبحث عنها المواطن السعودي وكذلك المقيم لذلك من خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتكلم عن أفضل تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل الراتب كما أنه أيضاً تمويل يتوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية وصمم تلك التمويل بمميزات تواكب احتياجات المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين.

إيداع اونلاين 200,000 بدون كفيل عبر شركة التيسير للتمويل

من أهم المميزات التي توفرها شركة التيسير للتمويل هو الإيداع الفوري لمبلغ التمويل حيث يستطيع المتقدم من طلب التمويل اونلاين وأيضاً يتم الإيداع خلال 24 ساعة كما يتميز أيضاً هذا بأنه ذات هامش ربح تنافسي ولا يتغير طوال فترة التمويل وهناك مزايا أخرى وهي

من أهم مزايا تمويل شركة التيسير أنه لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير أنه يمكن الحصول عليه اونلاين.

تبدأ فترة سداد التمويل لدى شركة التيسير من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

200 ألف ريال سعودي هو أقصى حد للتمويل يمكن الحصول عليه عبر شركة التيسير.

قرض شركة التيسير ذات هامش ربح تنافسي وأيضاً لا يتغير طوال مدة التمويل.

خلال 24 ساعة فقط يتم إيداع قيمة التمويل بعد توافر الشروط التي حددتها شركة التيسير.

يتميز كذلك تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى كفيل.

لا يحتاج كذلك تمويل شركة التيسير إلى تحويل الراتب الشهري.

يمكن أيضاً خلال فترة التمويل السداد المبكر.

شروط التمويل الشخصي عبر شركة التيسير بالسعودية

عند الرغبة في طلب التمويل الشخصي السريع عبر شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من توافر عدد من الشروط التي وضعتها شركة التيسير للتمويل وهي

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كذلك يشترط أن يكون العميل المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن سته أشهر عند التقديم.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام.

طلب التمويل الشخصي اونلاين عبر شركة التيسير

تتيح شركة التيسير للتمويل إمكانية طلب التمويل اونلاين وكذلك يتم إيداع قيمة التمويل فوري خلال 24 ساعة فقط من طلب التمويل ويمكن طلب التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي عبر شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.