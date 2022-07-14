أقساط موبايلي آيفون 13 وأهم شروط التقسيط

أقساط موبايلي آيفون 13 تم طرحها للعملاء سعيًا من الشركة في توفير كافة الاحتياجات التي يطلبها العملاء، حيث يلجأ الأفراد من عاشقي أجهزة الأيفون إلى موبايلي تقسيط ايفون للحصول على الجوال دون سداد كامل السعر دفعة واحدة، وقد وفرت الشركة من خلال أقساط موبايلي عدد كبير من الهواتف المتميزة من أهمها ايفون 13 برو max موبايلي ولذا يتساءل العملاء كم قسط ايفون 13 من موبايلي؟ ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أقساط موبايلي آيفون 13.

أقساط موبايلي آيفون 13

تتميز أقساط موبايلي آيفون 13 بالمرونة في السداد، والسماح للعملاء بالتقسيط على فترات متعددة يتم اختيارها بناء على خطة الأسعار المتمتع بها العميل، إضافة إلى أن الشركة حددت بعض الباقات الأساسية التي تؤهل العميل للحصول على الجوال من عدمه كما يلي:

عملاء مفوتر المختلفة والتي تبدأ قيمتها من 100 ريال يمكنهم تقسيط الجوال بسعة 128 لمدة تصل إلى 24 شهرًا وبقيمة شهرية تقدر 145 ريال.

أيضًا لمشتركي الباقات من 200 ريال وصولًا لباقة 400 ريال فيتاح لهم سداد قسط 175 ريال واستلام جهاز بسعة 256 جيجا.

وللجوال بسعة 512 فيمكن لعملاء الباقات من 300 إلى 400 فقط الحصول عليه على أن يسدد قسط شهري 215 ريال بناء على العقد المبرم مع الشركة.

ما هي شروط تقسيط جوال من موبايلي؟

على عملاء الشركة الراغبين في التقسيط أن يتأكدوا من مدى أحقيتهم في تقسيط الجوالات من عدمه ويتم ذلك من خلال توافر شروط ايفون 13 برو max تقسيط أو أي من أجهزة الجوالات التي توفرها الشركة في العميل والتي تتمثل فيما يلي:

في البداية يتوجب على العميل معرفة هل خطه الحالي يعمل بنظام التقسيط أم لا وذلك عبر إرسال رسالة نصية إلى رقم 1100 تحتوي على رقم 1222 للحصول على خطط الأقساط المتاحة على الخط.

تعمل الشركة على التأكد من مدى أهلية العميل للتقسيط عبر شركة سمة.

لابد أن يكون الخط المستخدم في التقسيط مسجلًا باسم العميل.

يتحمل العميل قيمة الضرائب المحسوبة على الجوال إذا قرر التخلي عن نظام التقسيط إضافة إلى أي مصروفات أخري قد تطالبه بها الشركة.

رقم خدمة عملاء موبايلي

وفرت الشركة لعملائها إمكانية التواصل عبر رقم 1100 للإجابة على استفساراتهم المتعددة بكل سهولة.