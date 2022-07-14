نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا رابط” التقديم على كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1444 afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم رابط وخطوات التقديم على كلية الملك عبدالعزيز الحربية للعام الدراسي 1444، حيث زاد البحث عنها بشكل كبير من قبل الطلاب من خريجي المرحلة الثانوية، حيث يريد الكثير منهم الدخول في كلية الملك عبد العزيز الحربية التابعة لوزارة الدفاع، والتي تعتبر واحدة من أشهر وأعرق الكليات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية، وسنتعرف معكم في هذا المقال آخر المستجدات بخصوص الشروط المتعلقة بخصوص القبول في الكلية من حيث التخصصات والطول في الدفعة الجديدة، وما هي الطريقة الصحيحة للتقديم، فتابع معنا.

وزارة الدفاع

وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن بدء التقديم في الكليات العسكرية بالنسبة للجامعيين وخريجي المرحلة الثانوية في المملكة، وهذا منذ فترة، حيث يتاح التقديم بشكل إلكتروني عبر موقع بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، والتي يتاح من خلالها تقديم بيانات الطالب الأولية وتحديد الرغبات الخاصة به، وبعد القبول المبدئي ينتقل إلى مرحلة الفرز.

وقد تم الإعلان عن شروط كل كلية عسكرية بوزارة الدفاع، وسنتابع معكم في هذا المقال الشروط الخاصة بكلية الملك عبدالعزيز الحربية، والتي يجب أن تتوافر بك حتى يتم قبولك مبدئيا، كما وقد تم الإعلان عن موعد فتح باب التقديم، فتابعوا معنا.

شروط القبول في كلية الملك عبدالعزيز الحربية

وقد الإعلان عن الشروط العامة لقبول طلبة الثانوية بالكلية، حيث يجب أن يتأكد المتقدم من توافر هذه الشروط فيه، وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل ومولود داخل أراضي المملكة ونشأ بها.

عمر المتقدم لا يقل عن 17 عاما، ولا يزيد عن 22 سنة أثناء التقديم.

ويتم قبول خريجي المرحلة الثانوية في تخصصات العلمي بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة بالمعدل التراكمي.

أما بالنسبة لدرجة اختبار التحصيلي، فيجب ألا تقل عن 60 بالمائة.

حسن السير والسلوك، وألا يكون عليك حكم مخل بالشرف والأمانة.

يجب ألا يسبق للمتقدم الفصل من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب كان.

ألا يكون خريج الثانوي متزوجا، وفي حالة تداخل الأمر عليك فالفئة المسموح لها بأن تكون متزوجة هي فئة الجامعيين فقط.

اجتياز كافة الاختبارت المتعلقة بالفرز (المقابلة الشخصية، اللياقة البدنية، الاختبارات الطبية).

ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم، ولا يزيد عن 188 سم، ويتناسب وزنه مع طوله حسب اللائحة الطبية.

والكلية مسؤولة عن تخريج كفاءات في المجال الحربي من ضباط عسكريين، ويقوم العديد من المسؤولين الكبار في المملكة بحضور حفل التخرج الخاصة بالخريجين، والتي منها قائد الكلية، ويمكن ان يحضر صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وهو شرف كبير للمتلحقين بهذه الكلية.

رابط تقديم كلية الملك عبدالعزيز الحربية

وسنتابع معكم الطريقة الصحيحة للتقديم بالكلية، وهي ما تتاح في بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، ويجب عليك أن تكون مستوفي للشروط التي بالأعلى وهذا حتى يكون لك الأفضلية أثناء عملية فرز أسماء المتقدمين للقبول المبدئي، فتابع الخطوات بعناية:

اذهب إلى بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع afca.mod.gov.sa.

اضغط على المتقدمين الثانوي.

ستنتقل إلى قائمة تقديم طلب جديد.

قم باختيار ترتيب أولويات الرغبات وقم بوضح كلية الملك عبدالعزيز الحربية أول رغبة كما هو موضح في المقطع.

بعدها تقوم بإدخال بيانات الطالب الأساسية.

وبيانات التحصيل العلمي، واحرص على أن تكون البيانات صحيحة حتى لا يتم استبعادك.

ثم اضغط على رمز التحقق، واضغط على ارسال.

سيتم ارسال رقم الطلب الخاص بك، احتفظ به، حيث يمكنك من خلاله الاستعلام عن الطلب.

وفي حالة اذا فقدت رقم الطلب الخاص بك، أو واجهت أي مشكلة في عمليات التقديم والاستعلام، فاترك لنا تعليقا بالأسفل في موقعكم ثقفني، حيث يسعدنا دائما الرد على تعليقاتكم أولا بأول، فتابعوا دائما.