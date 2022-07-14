وزارة الموارد البشرية تضع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 للموظف sbis.hrsd.gov.sa

لكي تتمكن من التسجيل بالضمان الجديد فعليك أن تطلع جيداً على الخطوات التي تساعدك في ذلك، وتتعرف على شروط الموضوعة من وزارة الموارد الخاصة بهذا الأمر، فلابد أن يكون الشخص متوفر به جميع الشروط لكي يتمكن من التسجيل بالضمان، ومن خلال مقالنا هذا سنقوم بتوضيح خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 للموظف.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 للموظف

لقد تم وضع بعض الخطوات التي تلزم حتى يتمكن الموظف من التسجيل ببرنامج الضمان المطور، وعليه أولاً أن يتبع الخطوات التي تساعد في ذلك وهي كالآتي:

تدخل لموقع منصة الضمان.

تضغط على كلمة مستخدم جديد المتواجدة بالصفحة الرئيسية.

تكتب رقم بطاقة الهوية للشخص المتقدم.

تدخل تاريخ الميلاد.

تكتب رقم الجوال بمكانه الصحيح.

تختار كلمة المرور.

تؤكد كلمة المرور.

تقرأ بعد ذلك كافة الشروط والأحكام ثم توافق عليها.

تضغط على كلمة تسجيل.

شروط التسجيل بالضمان المطور للموظفين

توجد بعض الشروط التي تم وضعها من مؤسسة الضمان حتى يتمكن الموظفين من التسجيل بالضمان المطور، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية وإن كانت المتقدمة امرأة أجنبية وتزوجت من شخص سعودي تستثنى من شرط الجنسية، وكذلك المرأة الأجنبية المطلقة التي لديها أبناء سعوديين أو أرملة ولديها أيضاً أبناء، وأبناء السيدة السعودية التي تزوجت من شخص غير سعودي كل ذلك يتم استثنائهم من شرط الجنسية.

دخل الفرد يكون أقل من 1100 ريال.

عدم امتلاك الموظف أي عقار يكن بقيمة عالية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم بالسعودية.

عدم إقامة الشخص بأي مركز إيواء أو علاج يتبع الدولة.

ألا يكون الموظف مستفيد من أي مؤسسة أو حتى جهة أخرى.

الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات حتى يحصل على الضمان.

عدم الامتلاك لأي أصول تكن قيمتها عالية لكي يحصل على هذا الدعم.

فئات مستحقة للضمان المطور

وزارة الموارد قد حددت فئات يحق لهم أن يحصلوا على المعاش الخاص بالضمان، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي: