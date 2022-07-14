تنبيه هام من "التأمينات" الاجتماعية السعودية للمستفيدين.. لا بد من توفر هذا الشرط لضمان صرف الاستحقاق الشهري

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أن خدمة "تغيير حالة مستفيد" تتيح للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد وتسهم في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان صرف الاستحقاق الشهري.

كما أشارت إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول عن الطريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة "تغيير حالة مستفيد"، والاطلاع على الإرشادات والشروط والنقر على "متابعة"، واختيار نوع الحالة المراد تحديثها، وتعبئة البيانات المطلوبة، وأخيراً الموافقة على الإقرار والنقر على "تقديم الطلب"