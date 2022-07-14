ما هو أخر موعد لتسجيل مستفيد جديد في حساب المواطن 2022

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عمر شويل - جدة حساب المواطن أخر موعد لتسجيل مستفيد جديد، بعد إعادة فتح باب التسجيل للمستفيدين الجددفي برنامج حساب المواطن، تنفيذًا لأوامر جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز السامية، أعلن الموقع الرسمي لحساب المواطن عن أخر موعد لاستقبال طلبات المستفيدين الجدد.

موعد التسجيل في حساب المواطن 2022

وبالفعل بدأ البرنامج استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن 2022 ، وكما أعلن البرنامج فإن أخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم 16 يوليو 2022.

وكما صرح المتحدث الرسمي باسم البرنامج في إجابة له على سؤال أحد المغردين في موقع تويتر، فإن كل من قام بالتسجيل قبل يوم 16 يوليو، سوف يتم دراسة أهليته واستحقاقه لدفعة أغسطس 2022.

متى تعلن أهلية حساب المواطن لشهر اغسطس

كما صرح المتحدث أن أي شخص سيقدم على دعم حساب المواطن كمستفيد جديد وتتحقق به شروط الأهلية، سوف يتم تحويل الدفعة لحسابه في نفس موعد نزول الدفعة 57 من حساب المواطن، والذي من المتوقع أن تنزل من يوم 8 إلى 10 أغسطس 2022.

وهذا يعني أن من تم قبول طلبه بشكل مبدئي يمكن أن يتحقق من أهليته لاستحقاق حساب المواطن لشهر أغسطس، بداية من يوم 16 يوليو، من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن.

طريقة التسجيل كمستفيد في حساب المواطن

طريقة التسجيل في حساب المواطن تكون من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن.

اختر تسجيل جديد، وادخل اسم المستخدم ورقم الدخول.

بعد إكمال إنشاء مستخدم جديد ، ابدأ في خطوات تقديم الطلب.

خلال التقديم يجب أن تفصح عن دخل رب الأسرة والتابعين بدقة.

ويجب أيضًا أن تقوم برفع جميع المستندات المطلوبة، والتي تثبت دخلك، وأي أملاك أو عقارات يمتلكها المتقدم.

شروط استحقاق حساب المواطن

تختلف شروط استحقاق حساب المواطن للأعزب والمتزوج والنساء.

وبوجه عام يمكن يمكن لكل مواطن سعودي أو حامل بطاقة التنقل ومقيم داخل المملكة بشكل دائم أن يتقدم بطلب للحصول على دعم حساب المواطن.

ويتم دراسة أهلية جميع الطلبات المقبولة بعد ذلك، للتأكد من اهليتها، وفي حالة الأهلية، يتم تحويل الدفعة بشكل آلي للحساب المصرفي في مواعيد نزول دفعة حساب المواطن.