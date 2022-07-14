نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الترشيح وزارة الدفاع 2022-1443 على بوابة التجنيد الرسمية في المقال التالي
كشفت وزارة الدفاع السعودية بشكل كامل عن نتائج ترشيح وزارة الدفاع لعام 2022 لكل ضابط جامعي لأنها من الأمور التي يريد مواطنو المملكة العربية السعودية معرفتها دائمًا، وذلك نتيجة لتعيين مجموعة من الشباب في وزارة الدفاع وعلى أمل الالتحاق بالكلية والحصول على فرصة للحصول على منصب عسكري مرموق، لدى وزارة الدفاع مجموعة الشروط والتعليمات التالية التي يجب اتباعها لاستكمال القبول في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية.
نتائج ترشيح وزارة الدفاع
ومؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن نتائج الترشيح الأول لخريجي 1443 هـ التنفيذيين في 12 يوليو 2022، وهذا يتوافق مع ذي 13 الحجة 1443، وتأتي المستندات المطلوبة للتقديم وفقًا للأتي:-
- تقديم غلاف الطلب، والإرشادات العامة
- تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة عن مقدم الطلب وعائلته / عائلتها.
- لابد من توفير معلومات حول خلفية الطالب وخلفيته، بالإضافة إلى إيداع الطالب.
- البيانات الشخصية والبيانات حول الخدمات السابقة.
الاستفسار عن نتائج ترشيح وزارة الدفاع
صرحت وزارة الدفاع السعودية عن أنه يمكن الاطلاع على نتائج ترشيح البنتاغون من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة التوظيف على النحو التالي:
- قم بزيارة موقع إدارة التوظيف مباشرة.
- انقر فوق علامة التبويب الدخول الموحد.
- يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المساحة المحددة.
- تحتاج إلى إدخال رمز التحقق والنقر فوق رمز تسجيل الدخول.
- حدد خيار الملف الشخصي وانقر على الملف الشخصي.
- حدد حالة التطبيق الخاص بك.
- بعد الخطوات السابقة، سيتم عرض حالة المرشح. في حالة الموافقة، ستحتاج إلى إدخال البيانات المطلوبة ثم تقديم المستندات المطلوبة.
تعليمات وزارة الدفاع 1443 للجامعيين الضباط
كشفت وزارة الدفاع السعودية عن بعض التعليمات التي يجب على المتقدمين القيام بإحضارها وتنفيذها وهي تتمثل في الاتي:-
- سوف تحتاج إلى ملء وطباعة نموذج الاستبيان الطبي.
- قم بتنزيل وطباعة استمارة التسجيل واستكمال الخطوات المطلوبة.
- مطلوب فحص طبي وتحديد موعد للمقابلة.
- بعد الخطوات السابقة، انقر فوق الزر طباعة بطاقة المراجعة.
- يجب على المتقدمين ارتداء ملابس رياضية بدون شعارات مثل البنطلونات والقمصان الخضراء.
- الحاجة إلى هوية وطنية.
- يحظر إحضار المتعلقات الشخصية، بما في ذلك الهواتف المحمولة.
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