شروط التقاعد المبكر في السعودية 2022 وضوابط ومعايير احتساب التقاعد الجديد

إن مؤسسة التقاعد قد أضافت بعض التعديلات على النظام الخاص بالتقاعد بشكل يتناسب مع وضع المملكة العامة، ولقد أكدت على تواجد بعضاً من الشروط تلزم حتى يستطيع المواطن أن يحصل على المعاش المطلوب، ومن خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح شروط التقاعد المبكر في السعودية والتفاصيل التي تدور حول ذلك.

شروط التقاعد المبكر في السعودية

لكي يستطيع الشخص أن يتقاعد مبكراً فلابد من تواجد بعض الشروط التي تلزم لذلك وهي كالآتي:

لابد أن ينهي الموظف عشرين عام بالخدمة.

أن يكون هذا التقاعد المبكر قبل إتيان التقاعد الحقيقي بحوالي خمس سنوات.

التقاعد المبكر يرجع لعجز المواطن عن استمراره بتأدية العمل.

ألا تقل المدة الخاصة بعمل الموظف عن 20 عام.

شروط التقاعد المدني الجديد

لقد تم إجراء بعضاً من التعديلات المتعلقة بنظام التقاعد أصبح هناك شروط لنظام التقاعد الجديد وهي كالآتي:

أن يكون الموظف مضى 20 عام بالخدمة.

موافقة الجهة المعنية على التقاعد.

إن انتهت خدمة الفرد بأي سبب من غير الفصل التأديبي فمن حق الموظف أن يحصل على معاشه وفقاً لفترة الخدمة.

إن توفي الموظف أو حتى أصابه العجز وقد بلغ سن التقاعد فمن حقه أن يحصل على المعاش بشكل كامل.

إن لم يبلغ مدة حصوله على المعاش فإنه يصرف مكافأة وفقاً لنظام التقاعد المدني.

فترات يتم استثنائها من التقاعد

هناك بعض الفترات التي لا يتم احتسابها خلال التقاعد المبكر أي يتم استثنائها وهي كالآتي:

كسور الشهر الخاصة بمجموع الأعوام المقضية بالخدمة المدنية.

فترات الخدمة المندرجة تحت النظام لا تحتسب لأغراض التقاعد.

الفترة التي قد قضاها الشخص بالعمل أو المرتبة بشكل مخالف لأحكام النظام.

فترات غياب الموظف بدون إجازات رسمية.

الإجازة الاستثنائية وكذلك الإجازات الأخرى التي تقوم بدون مرتب ويستثنى من ذلك الإجازات الدراسية والمرضية.

الفترة الخاصة بكف اليد إن صدر قرار بحرمان الشخص من المعاش عن تلك الفترة.

معايير احتساب التقاعد الجديد

يتم الاحتساب للتقاعد المدني الجديد طبقاً لبعض الشروط والمعايير اللازمة لذلك وهي كالآتي: