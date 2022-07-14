نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “انتبه” رابط تقديم القوات الخاصة للامن البيئي وسلم الرواتب أبشر للتوظيف jops.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تقديم القوات الخاصة للامن البيئي، والتي تم الإعلان عن وظائف عسكرية جديدة في القوات الخاصة للأمن البيئي للرجال، وهذا على رتب عسكرية عديدة سنتعرف عليها معكم، وسنتعرف معكم في هذا المقال أيضا على سلم الرواتب في القوات الخاصة للامن البيئي، وتتخصص عموما هذه القوات في الحفاظ على الأمن البيئي والمحميات وضبط المخالفين للأنظمة والقواعد الموضوعة، حيث تواجه العديد من التحديات للحفاظ على البئية السعودية بشكل عام، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة تفاصيل التقديم في موقع ثقفني.

القوات الخاصة للامن البيئي

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التسجيل في وظائف عسكرية جديدة، وهذا في القوات الخاصة للأمن البيئي في العديد من التخصصات “للرجال”، والوظائف بالرتب التالية، وهذا لمن أراد أن يسأل أحد من القوات هناك على راتب كل رتبة بشكل مفصل:

رقيب.

وكيل.

عريف.

وكيل رقيب.

والوظائف المطلوبة في مناطق متنوعة في المملكة، فتابع معنا لتتعرف على الشروط، وكما وقد تعرفنا معكم على موعد نزول دعم سكني 2022.

شروط التقديم في القوات الخاصة للامن البيئي

وقد تم الإعلان عن الشروط المطلوبة في التقديم، والتي تتشابه مع الكثير من الوظائف العسكرية، مع العلم أن التخصصات المطلوبة من شهادات البكالريوس والدبلومات، والتي يمكنكم معرفتها بالتفصيل داخل موقع أبشر بالطريقة التي سنعرفها، فتابع:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل، ونشأ داخل أراضي المملكة.

وهذا بالطبع ما عدا من نشأ مع والده في خدمة المملكة في الخارج كأبناء الدبلوماسيين على سبيل المثال.

حسن السيرة والسلوك بالطبع، وألا يكون عليك حكم سابق في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

اذا كنت متزوجا، يجب أن تكون زوجتك سعودية.

اجتياز اختبارات القبول واللياقة البدنية والمقابلة الشخصية.

أن تمتلك مؤهلا في أحد التخصصات المطلوبة.

سلم رواتب القوات الخاصة للامن البيئي

وسنتابع معكم بشكل مختصر سلم رواتب القوات الخاصة للامن البيئي، حيث ان متابعتها بشكل مفصل يحتاج مقالا لوحده لمتابعته بالتفصيل، ولكن سنعطيكم فكرة جيدة في الأسطر التالية:

راتب العريف: يبدأ من 8500 ريال سعودي.

الوكيل الرقيب: 9000 ريال.

الجندي: يبدأ من 7000 ريال سعودي.

وهذا ما يعني أن الرواتب مرضية بشكل كبير في البداية في العمل، فتابعوا معنا لتتعرفوا على رابط وطريقة التقديم.

رابط تقديم القوات الخاصة للامن البيئي

وكعادة أي وظيفة عسكرية في المملكة، فالتقديم يكون عبر منصة أبشر للتوظيف كما هو موضح:

اذهب غلى موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني jobs.sa.

ثم اضغط على الوظائف المتاحة.

اختر أحد الرتب المتاحة في القوات الخاصة للأمن البيئي.

تعرف منها على الشروط وعلى المؤهلات المطلوبة.

اذا كنت تملك أحد المؤهلات المطلوبة، اضغط على بدأ التقديم.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك في استمارة التقديم، وأدخل رقم الجوال الخاص بك.

ثم بعد الانتهاء من تعبئة كافة البيانات بشكل صحيح، قم بالتأكيد والموافقة على الشروط.

ستنتظر بعدها القبول المبدئي، والذي يأخذ أياما، وفي حالة قبولك يمكنك الاستعلام في الموقع وسيتم ارسال رسالة على الجوال الذي سجلت به.

وعند ظهور نتائج القبول المبدئي، فسوف نتعرف معكم عليها في موقع ثقفني حصريا، وكما سنعرفكم على الأوراق المطلوبة في باقي اجراءات التقديم، فتابعوا معنا.

هذا كان مقالنا عن تقديم القوات الخاصة للامن البيئي، حيث تابعنا معكم كيفية القيام بعملية التقديم بشكل صحيح، وهذا عبر الرابط الرسمي الخاص بوزارة الداخلية “أبشر للتوظيف”، وبعد التقديم ستنتظرون ارسال الرسائل الخاصة بالقبول على رقم الجوال الذي سجلتهم به، كما ويمكنكم الاستعلام أولا بأول برقم الطلب ورقم الهوية داخل الموقع عن الحالة، فتابعوا.

الآن.. طريقة تشغيل لعبه جاتا فايس سيتي gta vice city الإصدار الجديد علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر