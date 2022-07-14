نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الأمن البيئي 1443 الشروط ورابط التسجيل في القوات الخاصة أبشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تقديم الأمن البيئي 1443 عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية، حيث تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاص للأمن البيئي خلال الأسبوع المقبل، وقد أوضحت الإدارة شروط التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي 1443 للتعيين على بعض الرتب العسكرية للرجال، كما حددت موعد استقبال طلبات التقديم على الأمن البيئي رجال عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، ومن خلال المقال نوفر شروط التسجيل ورابط تسجيل دخول منصة ابشر توظيف الرسمي.

تقديم الأمن البيئي 1443

تم الإعلان اليوم الخميس الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي 1443، وخصصت هذه الوظائف العسكرية للرجال فقط.

كما حددت الرتب العسكرية المقرر التعيين عليها، حيث يتم تعيين المقبولين بالأمن البيئي من الرجال على رتبة رقيب أو وكيل رقيب أو عريف وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، وذلك للتعين على الوظائف العسكرية بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية.

متى يفتح التقديم على القوات الخاصة للأمن البيئي 1443؟

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عبر منصة ابشر وظائف وزارة الداخلية عن موعد فتح باب التسجيل في وظائف الأمن البيئي للرجال، وذلك للرد على استفسارات العديد من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالقطاع العسكري.

حيث يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن متى يفتح الأمن البيئي باب التسجيل لهذا العام، لذلك قمنا بتوفير موعد فتح باب التقديم على القوات الخاصة للأمن البيئي، وتاريخ انتهاء انتهاء فترة التسجيل لمتابعي موقع ثقفني بالنقاط التالية:

بدابة التقديم: اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 17 ذي الحجة 1443هـ.

نهاية فترة التسجيل: يوم الخميس الموافق لتاريخ 22 ذي الحجة 1443هـ.

رابط منصة ابشر الأمن البيئي 1443

توفر وزارة الداخلية منصة خاصة لاستقبال طلبات التسجيل في القطاعات العسكرية التابعة للوزارة وهي منصة ابشر توظيف الإلكترونية، حيث يتم من خلالها الإعلان عن وجود وظائف شاغرة بأحد القطاعات، ومن ثم إضافة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف العسكرية المعلنة، كما يتم من خلالها أيضاً الإعلان عن نتائج القبول المبدئي والنهائي، فمن يرغب في الحصول على رابط المنصة الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط تقديم الأمن البيئي 1443(jobs.sa).

شروط التسجيل في الأمن البيئي رجال 1443

يتاح الإطلاع على شروط التقديم في القوات الخاصة للأمن البيئي من خلال الصورة التالية:

وفور حلول الموعد المقرر لفتح التسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي، فيمكن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق تسجيل الدخول إلى المنصة للتقديم بشكل مباشر باتباع خطوات التقديم العامة التي تتمثل في إدخال البيانات المطلوبة فقط.