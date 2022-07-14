نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن المنشآت الطبية داخل المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن المنشآت التي تقدم خدمات طبية في المملكة العربية السعودية, يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة أسماء وأماكن المنشآت التي تقدم خدمات طبية داخل المملكة العربية السعودية, ويريدون أن يعرفوا أين تقع هذه المنشآت الطبية, ليقوم موقع الضمان الصحي السعودية بتوفير خدمة إلكترونية مميزة تتيح إلي جميع الأشخاص السعوديين والمقيمين بأن يقوموا بالاستعلام عن أسماء وأماكن المنشآت الطبية والتي تقدم خدمات طبية مختلفة, وتتميز هذه الخدمة الإلكترونية بأنها تقوم بتوفر الكثير علي الأشخاص المستعلمين بأن جعلتهم يقومون باختيار والاستعلام عن افضل المنشآت الطبية داخل المملكة العربية السعودية بأبسط طريقة ممكنة.

خطوات الاستعلام عن المنشآت الطبية في المملكة العربية السعودية

يقدم موقع الضمان الصحي السعودية خدمة إلكترونية تمكن الأشخاص من معرفة أماكن وأسماء المنشآت الطبية القريبة منهم داخل المملكة العربية السعودية, وذلك للاستفادة من الخدمات الصحية التي يتم تقديمها في هذه المنشآت.

قم بالدخول علي موقع الضمان الصحي السعودية. يتم اختيار والتقى علي الخدمات الإلكترونية. يتم بعد ذلك اختيار خدمة استعلام. ثم يتم كتابة اسم المنشأة المراد الاستعلام عنها. ثم يتم تحديد بأن هذه المنشأة منشأة طبية. يتم تحديد المنطقة التي تتواجد فيها المنشأة الصحية. ثم يتم الضغط علي كلمة بحث. ليعرض لك الموقع بعد ذلك كل المعلومات الخاصة بتلك المنشأة الصحية.

طريقة الاستعلام عن إجازة مرضية بطريقة إلكترونية في المملكة العربية السعودية

يمكن أن تقوم بالاستعلام عن الإجازة مرضية من منصة صحة السعودية, وهي خدمة إلكترونية يتم تقديمها عبر منصة صحة لتمكن الأشخاص الذين يعانون من أمراض بأن يحصلون علي إجازة مرضية لهم وأن يقوموا بالاستعلام ماذا كان طلبهم قد تم قبوله أم لا من وزارة الصحة.