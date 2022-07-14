ما هي طريقة تجديد الإقامة المنتهية مجاناً 1444 عبر أبشر absher.sa؟.. وزارة الداخلية تحسم الأمر

المملكة السعودية قد أتاحت إمكانية التجديد للإقامة الخاصة بالأشخاص المقيمين الوافدين بالشكل الإلكتروني، وهذا من خلال بوابة أبشر، ولقد حددت شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التجديد بشكل مجاني، مما جعل الجميع يتساءلون عن هذا الأمر وعن الطريقة الصحيحة حتى يتمكنوا من تجديد الإقامة المنتهية مجاناً وهذا هو موضوع مقالنا.

طريقة تجديد الإقامة المنتهية مجاناً 1444

بإمكانك أن تقوم بتجديد الإقامة المنتهية بالصلاحية بشكل مجاني، وهذا يتم بشكل إلكتروني تاماً من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

تدخل لمنصة أبشر.

تختار أبشر للأفراد.

تسجل الدخول لأبشر من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة السر التابع لحساب أبشر.

تضيف رمز التوثيق الذي يتم إرساله للهاتف الجوال الخاص بالعميل.

تختار خدمة المقفولين تجدها بخانة الخدمات الإلكترونية.

تضغط على كلمة تجديد الإقامة المتواجدة باختيارات المكفولين.

تقرأ الشروط الخاصة بتجديد الإقامة التي تخص المكفولين وتضغط على التالي.

تختار اسم الكفيل الذي تريد أن تجدد إقامته.

تقوم بتحديد مدة التجديد الخاصة بالعامل.

تؤكد بعدها بيانات العامل.

تضغط فوق كلمة تجديد الإقامة.

شروط التجديد للإقامة المنتهية بشكل مجاني

وزارة الداخلية قد وضعت شروطاً لتجديد الإقامة بالشكل المجاني لكافة الأشخاص الوافدين، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً تمديد الصلاحية لتأشيرة الخروج النهائي للأشخاص الوافدين للمملكة بشكل مجاني.

أما عن صلاحية التأشيرة ذهاب وإياب لفترة التعليق ثلاث شهور مجاناً.

وبالنسبة لتمديد الصلاحية الخاصة بتأشيرة الخروج والعودة للأشخاص المقيمين خارج المملكة لفترة التعليق ثلاث شهور.

مدة التمديد لصلاحية التأشيرة الخاصة بالخروج والدخول ثلاثة أشهر تكون بشكل مجاني للأفراد الوافدين الذين يقيمون بالسعودية والقادمين بتأشيرة لزيارة المملكة.

رسوم التجديد للإقامة المنتهية

وزارة الداخلية قامت بتحديد رسوم لتجديد الإقامة المنتهية لهذا العام 2022، وإليكم هذه الرسوم وهي كالآتي :