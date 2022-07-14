نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية afca.mod.gov.sa رابط تقديم وزارة الدفاع لثانوي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية afca.mod.gov.sa للتقديم على وزارة الدفاع لخريجي الثانوي العام 1443، حيث بدأت بوابة وزارة الدفاع في استقبال طلبات التقديم على القوات المسلحة من المواطنين الحاصلين على مؤهل الثانوية اعتباراً من اليوم الخميس، وقد أوضحت اللجنة المركزية لقبول الطلاب شروط القبول في وزارة الدفاع ثانوي، والكليات العسكرية المقرر الانضمام إليها بعد الترشح، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع للثانوي 1443، إلى جانب الإطلاع على شروط التقديم على القوات المسلحة.

بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية 1443

تتيح بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة أو موقع اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين أمام المواطنين الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع إمكانية التقديم على كليات الوزارة العسكرية لطلاب الثانوي، والالتحاق أيضاً بدورة تأهيل الطلاب الجامعيين في المواعيد المحددة لفتح التسجيل في القوات المسلحة.

وتوفر البوابة دليلاً شاملاً للمتقدمين الثانوي والجامعيين للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بمتى يفتح التسجيل في وزارة الدفاع وشروط التقديم وغيرهم، حيث يتم الإعلان عن وقت فتح باب التقديم، وإعلان نتائج الفرز المبدئي والترشيح النهائي عن طريق موقع اللجنة، كما يتاح من خلاله أيضاً إمكانية تعبئة نموذج التسجيل المبدئي بالمعلومات المطلوبة.

وقد أعلنت لجنة القبول المركزي لطلاب الكليات العسكرية عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوي للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1443-1444هـ، وأكدت على قبول خريجي هذا العام، حيث لن يقبل خريجو الأعوام السابقة، ويتاح أمام المتقدم إمكانية رفع المستندات والوثائق المطلوبة، ومتابعة حالة التدقيق أثناء مرحلة التقديم، إلى جانب تعديل البيانات المسجلة في الموقع خلال الفترة المخصصة للتسجيل عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة الإلكترونية.

رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1443

وفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر موقع الوزارة الإلكتروني، فمن المقرر أن تبدأ بوابة وزارة الدفاع في استقبال طلبات التقديم على القوات المسلحة من الطلاب الحاصلين على الثانوية في الموعد الموضح بالتالي:

بدء تقديم وزارة الدفاع ثانوي من الخميس بتاريخ الرابع عشر من شهر يوليو 2022م الموافق لتاريخ الخامس عشر من شهر ذي الحجة 1443هـ.

فمن يرغب في الانضمام إلى كليات وزارة الدفاع العسكرية الآن، يمكنه ذلك من خلال تسجيل دخول بوابة وزارة الدفاع عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم إدخال بيانات ابشر للمتقدم، ومن ثم سيرسل النظام رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور المؤقتة، قم بإدخالها في الخانة المخصصة، والنقر على تسجيل الدخول، لتبدأ في تعبئة البيانات اللازمة، ومن يرغب في الحصول رابط تقديم وزارة الدفاع للثانوي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية تقديم ثانوي (afca.mod.gov.sa).