نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط المطلوبة للحصول على قروض للنساء بدون كفيل في المقال التالي
يمكن الحصول على قروض للنساء بدون كفيل من خلال شبكة الأنترنت وبمنتهى السهولة حيث تُعد خدمة تقديم القروض هي واحدة من أبرز الخدمات التي يقدمها البنك المركزي والهدف منها مساعدة المواطنين السعوديين على الاستثمار وعليه إنعاش الاقتصاد السعودي.
قروض للنساء بدون كفيل
يُعد بنك التنمية الاجتماعية من أشهر البنوك السعودية التي تقدم قروض للنساء بدون كفيل سواء المطلقات أو الأرامل وهو يسمى ” قرض كنف ” للنساء وذلك طبقًا للمبادرة المطلقة من خلال قرض أهل وتحت إشراف البنك.
شروط الحصول على قرض كنف
أوضح بنك التنمية الاجتماعية أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على قرض كنف للنساء المطلقات والأرامل والتي تتمثل فيما يلي:
- أن تكون المرأة المتقدمة مطلقة أو أرملة.
- أن لا يقل السن عن 21 عام وأن لا يتجاوز 60 عام.
- على المتقدمة أن تقدم السجل الائتماني الخاص بها وأن يكون سليم.
- أن تكون المتقدمة من أصل سعودي.
- أن يكون الطلب لأول مرة.
- ضرورة تقديم الصك الخاص بـ إعالة الأبناء.
- أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدمة عن 3000 ريال سعودي.
- أن تكون المتقدمة تعمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.
خطوات الحصول على قرض كنف بدون كفيل للنساء
يمكن للنساء السعوديات الحصول على قرض كنف للنساء من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى موقع بنك التنمية الاجتماعي.
- النقر على أيقونة ” أفراد “.
- الضغط على الخيار ” كنف “.
- الضغط على أيقونة ” التقديم الإلكتروني “.
- تسجيل الدخول عبر موقع ” النفاذ الوطني الموحد “.
- على المتقدمة استخدام كل من ” اسم المستخدم وكلمة المرور ” الخاصة بحساب المواطنة على منصة أبشر الإلكترونية.
- إدخال رمز التحقق الخاص بحساب المواطنة والمرسل على الهاتف المحمول الخاصة بها.
- تدوين الاسم الأول للمواطنة ومن ثم إدخال اسم العائلة.
- تحديد الجنس.
- تدوين تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدمة.
- تحديد محل الميلاد.
- الضغط على أيقونة ” التحقق من المعلومات “.
- الإطلاع على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل ومن ثم النقر على ” موافق “.
- الضغط على الخيار ” توثيق الطلب ” ومن ثم النقر على ” إرسال “.
- كتابة رمز التحقق الثاني المرسل في الحقل المخصص له.
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