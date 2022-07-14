للمقيم والمتقاعدين وكيفية الحصول على تمويل يصل الى 2 مليون ريال من بنك البلاد

تمويل بنك البلاد السريع للمتقاعدين من أهم عمليات البحث في هذه الآونة، حيث يمنح البنك العديد من التمويلات السريعة الميسرة وفقاً لإجراءات عدة في خطوات متبعة لكل من الأشخاص المستفيدين سواء كانوا (مقيمين أو الوافدين والمتقاعدين)، حيث كشف بنك البلاد عن أكبر تمويل يمكن للمواطنين السعوديين الحصول عليه تمويل شخصي يقدر بمبلغ 2 مليون ريال سعودي، وسوف نوضح بالمقال اهم شروط الحصول على تمويل بنك البلاد واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه، فهو التمويل الأضخم في المملكة العربية السعودية والذي يمكن للمواطنين السعوديين الحصول عليه لإستخدامه في الزواج أو للتعليم أو لشراء منزل وأثاث أو لشراء سيارة وغيرها من الأشياء الهامة التي يحتاج إليها المواطنين ويقدم بنك البلاد التمويل بشروط سهلة وتسهيلات في السداد، حيث يعد بنك البلاد من أهم وأشهر البنوك الموجودة فهو ينافس أكبر البنوك، بالإضافة إلى كونه يقدم برامج تمويلية تناسب الجميع، فهو يقدم تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال وفق قواعد الشريعة الإسلامية، فهناك الكثير من المواطنين يبحثون عن طرق تحقيق أهداف للاستثمار أو أهداف شخصية لتحقيق أحلام مختلفة.

شروط الحصول على التمويل الشخص من بنك البلاد:

ضرورة توافر بعض الشروط لدى الأشخاص المتقدمين للحصول على تمويل بنك البلاد، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط وهي:

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 18 عام بحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

من أهم الشروط اليت يجب توافرها ضرورة تحويل الراتب إلى بنك البلاد.

كما يشترط أن يملك العميل الراغب في التمويل حساب جاري داخل بنك البلاد.

يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 3 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

في حالة أن المتقدم غير سعودي يكون دخله الشهري بحد أدنى 3500 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

أهم مزايا التمويل الشخصي من بنك البلاد:

هناك عدة مزايا لتمويلات بنك البلاد يمكن الاستفادة منها بمجرد التقديم والحصول عليه، وهذه المزايا هي كالتالي:

إمكانية الحصول على تمويلات سريعة متنوعة كلاً حسب رغبته.

تمويل سريع بحد أقصى إجمالي التمويل 2 مليون ريال.

يسمح بفترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر.

ومن ضمن المزايا التي يمكن الحصول عليها إمكانية طلب تمويل إضافي إلى التمويل الأول.

كما يمتاز بإمكانية السداد المبكر للتمويل.

لا يتطلب موافقة الكفيل .

متوافق مع الشريعة والاحكام.

كما يمتاز بتوفير إمكانية تأجيل دفع قسط من كل عام.

يمكن لكل من المواطنين (سعوديين أو مقيمين أو متقاعدين) التقديم للحصول على التمويل والاستفادة منه.

كيفية تقديم طلب إلكتروني للحصول على قرض من بنك البلاد: