“soon” رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 لحملة الثانوية هنا شروط التقديم kkmar.gov.sa

أعلنت منذ قليل وزارة الحرس الوطني متمثلة في لجنة القبول والتسجيل، عن موعد فتح رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي القادم 1444/1443، وحددت اللجنة الشروط العامة للقبول في الكلية وموعد التسجيل ورابط التسجيل، وحددت رابط الكلية الرسمي للطلاب كبي يدخلوا عليه ويقوموا بعملية التسجيل الإلكتروني المبدئي، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل الخبر، وطريقة التقديم وكافة الشروط المطلوبة.

قالت لجنة القبول أنه يجب على الطلاب تحري الدقة في البيانات التي يتم تسجيلها، ويشترط تطابقها مع بيانات الجهات ذات الشأن، حتى لا يتم أـستبعاد الطالب التي لا تتطابق بياناته مع بيانات الجهات ذات الشأن، وقالت أن الطالب يتحمل مسئولية البيانات التي يقوم بتسجيلها، ودعت اللجنة الطلاب الإطلاع على الشروط جيداً ومعرفتها قبل التسجيل الإلكتروني من قبل الطلاب وفيما يلي تفاصيل وخطوات وشروط التقديم.

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444

الدخول على الموقع الخاص بالجامعة kkmar.gov.sa. تسجيل بيانات الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبة. النقر على أيقونة تسجيل جديد ثم تحديد تسجيل خريجي الثانوية العامة. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ومن ثم مراجعتها والتأكد من دقتها ثم أضغط حفظ. بعد الحفظ للبيانات إرسال الطلب ثم طباعته والاحتفاظ برقم الطلب المقدم لتقديمه عند المراجعة.

عداد تنازلي على بدأ فتح التسجيل

الشروط العامة للتسجيل في كلية الملك خالد

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. يشترط حسن السير والسلوك ولا يكون قد حكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة. أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة ” العلوم الطبيعية أو نظام المقررات تخصص العلوم الطبيعية” لا يقل المعدل التراكمي عن 80% وأن يكون بنظام الانتظام النهاري وخريج هذا العام فقط 1443. لا يقل السن عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام وفي حالة أن كان متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية. يشترط تناسب الطول مع الوزن بحيث لا يقل الطول عن 165 سم والوزن عن 52 كجم، ولا يزيد عن 188سم ولا عن 95كجم. أن لبا يكون حاصل على درجة أقل من 60% في أختبار القدرات العامة وكذالك في الاختبار التحصيلي. أن يؤدي أختبار الكفاءة للغة الإنجليزية step الذي يعقده المركز الوطني للقياس. أن يجتاز كافة مراحل القبول المطلوبة وكذالك المقابلات الشخصية المقررة من لجنة القبول. أن يكون خالي من أي أمراض مزمنة ويجتاز الكشف الطبي المقرر للقبول.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الكلية