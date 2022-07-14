نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع 1443 ضباط ثانوي afca mod رابط وشروط التسجيل بالكليات العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 ثانوي بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية لتقديم المواطنين الحاصلين على الشهادة الثانوية للعام الدراسي 1444هـ، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة الدفاع عن موعد فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد لخريجي الثانوي الحاصلين على الشهادة بالعام الجاري للانضمام للخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع السعودية، ومن خلال المقال يمكن التعرف على شروط القبول في القوات المسلحة، والحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع 1444 الرسمي عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة للتقديم على وزارة الدفاع عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد “نفاذ”.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 ثانوي

تم الإعلان من جانب اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع عن فتح باب التقديم على وزارة الدفاع بالكليات العسكرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام، علماً بأنه لن يتم قبول خريجو الأعوام الدراسية السابقة.

حيث تبدأ بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة في استقبال طلبات التقديم من الطلاب المتخرجين الحاصلين على الثانوية اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ الخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق لتاريخ الرابع عشر من شهر يوليو لعام 2022م، ومن يرغب في الحول على رابط التقديم على وزارة الدفاع 1443 ثانوي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 للثانوي (afca.mod.gov.sa).