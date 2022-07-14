نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنتهي عطلة عيد الأضحى 2022 كم باقى على عودة العمل.. والإجازات المتبقية في العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنتهي عطلة عيد الأضحى 2022 سؤال يهم كافة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية. بجانب بحثهم عن الإجازات المتبقية في العام بالمملكة العربية السعودية. خاصة أن إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك تم استثناء البنوك المتواجدة في مكة والمدينة المنورة من أجل تلبية احتياجات حجاج بيت الله. وأجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن متى تنتهي عطلة عيد الأضحى 2022 ليعود الموظفين لأعمالهم فضلا عن من سافروا لقضاء عطلة عيد الأضحى في مدينة آخرى أو دولة ما يعودوا إلى بلادهم للعودة لأعمالهم.

متى تنتهي عطلة عيد الأضحى 2022

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية استئناف العمل يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتى بدأت من يوم 4 يوليو.

إجازة عيد الأضحى 2022 السعودية

اختلفت إجازة عيد الأضحى 2022 السعودية بين القطاع العام والقطاع الخاص. فبدأت للقطاع العام من يوم 4 يوليو بينما بدأ في القطاع الخاص من يوم 8 يوليو الموافق الجمعة وقفة عرفات واستمرت طوال أيام عيد الأضحى المبارك. وكانت إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص 4 أيام حسب احتياجات العمل على أن تكون إجازة مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك

شمل إجازة عيد الأضحى 2022 للبنوك في مختلف إرجاء المملكة العربية السعودية باستثناء بعض الفروع المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأنها تُقدم خدمات لحجاج بيت الله الحرام على مدار الأيام لتكون الإجازة من 8 يوليو حتى 12 يوليو إجازة مدفوعة الأجر.

جدول العطل الرسمية في السعودية 2022

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2022 وعودة العمل في المملكة العربية السعودية يمكن رصد الإجازات المتبقية في السعودية 2022 على النحو التالي:

إجازة اليوم الوطني (يومي الاربعاء والخميس) 25/02/1444 21/09/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 19/03/1444 16/10/2022

إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/04/1444 10/11/2022

بذلك يكون اتضح الإجابة على تساؤل متى تنتهي عطلة عيد الأضحى 2022 والإجازات المتبقية في العام. وهذه هى العطلات الرسمية التي تشمل جميع أبناء المملكة العربية السعودية كبارًا وصغارًا. بمنشور رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بـ موعد انتهاء عطلة عيد الأضحى 2022.