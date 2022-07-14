نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تغيير المهنة المديرية العامة للجوازات للعمالة والمقيمين “تعرف علي” المهن المشمولة بالمسميات الجديدة في المقال التالي
رسائل تغيير المهنة المديرية العامة للجوازات تفاجئ العمالة الذين يعيشون داخل المملكة، والمقيمين بارسال بتعديل وضعية لبعض الوظائف الخاصة بهم، أشار هؤلاء الي وصول رسالة نصية تفيد بتعديل الوظيفة الخاصة بهم من المديرية العامة للجوازات، ومن الجدير بالذكر ان هذه الرسائل هي الأولى من نوعها، مما جعل العمال الذين حصلوا على رسائل تبديل وظائفهم الخاصة يتساءلوا عن مسميات الوظائف الجديدة من الهيئات المختصة داخل السعودية بعد قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع منصة قوي والهيئة العامة للإحصاء والمديرية بتعديل الوظائف الخاصة.
رسائل تغيير المهنة المديرية العامة للجوازات
- رسائل المديرية العامة للجوازات حيث قامت الهيئات المختصة بإطلاق أسماء جديدة للوظائف داخل القطاع الخاص.
- وذلك للتماشي مع التطور للوظائف الجديدة في التصنيف الجديد في كل الهيئات دون تعديل اسم الوظيفة.
- مع التنبيه لكل الهيئات بتعديل وظائف العمال لديها وذلك عن طريق إطلاق إشعار في المنصة لأصحاب الهيئات يدل على وجود الكثير من العمال لابد أن يعدلوا من وظائفهم مع التنظيم الجديد.
المهن المشمولة بالمسميات الجديدة
طبيب ،خبير ،أخصائي، مهندس، خبير متخصص، فني رقابة، عامل، عامل عادي.
دليل التصنيف السعودي الشامل للوظائف
من الجدير بالذكر أن يتم إتاحة الوظائف السابقة حسب دليل التصنيف السعودي الشامل للوظائف مع وجود الاشتراطات التالية:
- وجود التعديلات من خلال منصة قوى لعمالة الهيئات فقط.
- لا تتعلق هذه المنصة بالأفراد ولابد من موافقة العامل قبل تعديل وظيفته وذلك بمقابل مالي 2000 ريال.
شروط تغيير المهن 2022 التي وضعتها الجوازات
- قامت وزارة الموارد البشرية بطلب الموافقة من العمال والموظفين على تغيير وظائفهم وذلك للوظائف التي لا تحتاج إلى تحديث.
- مع توضيح عدم دفع أي مبالغ للمجالات الرئيسية لكن لابد من دفع رسوم 2000 ريال للقيام بالتعديل الثاني الذي يتم في المجال الرئيسي.
- يستطيع أي فرد من العاملين في مجال الوظائف الخاصة وتلقي خبر التغيير لوظيفته أن يتواصل مع أحد أعضاء المديرية العامة للجوازات لمعرفة تفاصيل الأوراق المطلوبة لتعديل الوظيفة الخاصة به.
- كما ان أصحاب المنشآت عليهم القيام بتعديل الوظائف، والأفراد الذين يعملون في المباني حسب التنصيف السعودي القياسي.
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