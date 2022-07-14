نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1444 afca.mod.gov.sa بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نُرفق رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1444 عبر بوابة القبول الموحد للكليات العسكرية الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للمواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من جانب وزارة الدفاع خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تم إغلاق باب التقديم على وزارة الدفاع للجامعيين، كما أعلنت اللجنة بالأمس عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، ومن ثم ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع لخريجي الثانوية العامة “علمي” عبر بوابة وزارة الدفاع القبول الموحد الإلكترونية، ومن خلال المقال يمكن الحصول على شروط القبول في وزارة الدفاع 1443، ورابط التسجيل في الكليات العسكرية للثانوي الرسمي.

رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1444

تم الإعلان من قبل اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية عن بدء استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع اعتباراً من الخميس المقبل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 1443هـ للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القوات المسلحة للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وقد تم التأكيد من جانب اللجنة على عدم قبول خريجو الأعوام السابقة.

ويتيح موقع وزارة الدفاع القبول الموحد إمكانية الإطلاع على تعليمات وشروط التسجيل، إلى جانب الحصول على نبذه مختصرة عن الكليات العسكرية بما تشمله من برامج تعليمية وتدريبية، والمميزات التي يتمتع بها الطالب خلال فترة الدراسة، ومن يرغب في التعرف على موعد بدء التسجيل وزارة الدفاع ثانوي 1443، يمكنه ذلك من خلال التالي:

يبدأ تقديم وزارة الدفاع لخريجي الثانوي اعتباراً من الخميس بتاريخ 14 يوليو 2022م الموافق لتاريخ 15 ذي الحجة 1443هـ.

ومن جانبها أكدت على أن عملية التسجيل في القوات المسلحة تتم من خلال بوابة القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وذلك فور حلول الموعد المحدد لبدء التقديم وتعبئة نموذج التسجيل المبدئي، حيث تختص البوابة في عرض الإعلانات واستقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع، إلى جانب إتاحة الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي والنهائي، ويمكن الحصول على رابط بوابة القبول الموحد للتقديم من خلال التالي:

رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1444 (afca.mod.gov.sa).

شروط القبول في وزارة الدفاع ثانوي 1443

أوجبت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية على كافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بإحدى كلياتها العسكرية ضرورة الإطلاع على شروط القبول في القوات المسلحة، وذلك للتعرف على مدى انطباق الشروط على المتقدم، ويمكن الإطلاع على شروط التقديم في وزارة الدفاع لخريجي ثانوي من خلال التالي:

خصصت وزارة الدفاع إمكانية التقديم للمواطن السعودي الأصل والمنشأ والولادة. يُستثنى من شرط الجنسية المتقدم الذي نشأ مع والده خارج المملكة لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة، مع ضرورة إرفاق ما يُثبت ذلك، ويشترط عدم حمل جواز أو جنسية البلد المقيم فيها أو ولد بها. يكون محمود السيرة حسن السلوك. ألا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي، وعدم الحكم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. الحصول على مؤهل الثانوية العامة بالعام الدراسي 1443 “انتظام نهاري”. أن يكون من خريجي العام الحالي، ولن يتم قبول خريجو الأعوام السابقة. التخصص المطلوب “علوم طبيعية” فقط لجميع الكليات العسكرية. لا يقل العمر عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 عام. لا تقل نسبة الشهادة الثانوية عن 80% “تخصص علمي”. أداء اختباري قياس (القدرات العامة – التحصيلي)، والحصول على درجة لا تقل عن 60%. أداء اختبار الكفايات العامة. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي. أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد صدور نتائج الترشيح الأولي. ألا يكون متزوجاً. تناسب الوزن مع الطول، ويكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم)، والحد الأقصى (188 سم – 95 كجم). اجتياز اختبارات اللياقة البدنية. ضرورة اجتياز الاختبارات الخاصة بالقدرات للكليات الطالبة لذلك.

وينبغي العلم أن اللجنة المركزية تقوم بإجراء الكشف الطبي على كافة المتقدمين، وتعتبر نتائج الفحص التي أجرتها اللجنة نهائية ولا يمكن المطالبة بإعادتها مرة أخرى، كما لا يتاح إمكانية التعرف على الأسباب المؤدية لعدم اللياقة الطبية، إلى جانب عدم قبول أي كشف طبي سوى الصادر عن اللجنة، وفور حلول موعد التقديم الموضح بالمقال، سيتم تفعيل رابط تقديم وزارة الدفاع ثانوي 1444 عبر بوابة القبول الموحد.