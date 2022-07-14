للسعودي 50,000 ريال تمويل فوري بدون كفيل وبلا تحويل للراتب عبر شركة إمكان

تقدم شركة إمكان للتمويل بالأشتراك مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة تمويل فوري للمواطن السعودي حيث يعتبر هذا التمويل من أفضل التمويلات المخصصة له حيث يمتاز التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة 24 شهر حتى مبلغ تمويل 50,000 ريال كحد أقصى مسموح بيه عند طلب التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان ويمتاز بحصول العميل المتقدم السعودي الجنسية على موافقة فورية بشروط وضوابط ميسرة لابد من الإلتزام بها قبل التقديم على التمويل الميسر بالشركة ويرغب العديد من المواطنين السعوديين التقديم الإلكتروني على هذا التمويل بسبب توفر المزايا التمويلية العديدة لهم حيث تمنح الشركة تمويل فوري بالتقسيط الشهري الميسر بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل للراتب لجميع العملاء السعوديين عبر إمكان للتمويل.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل فوري لدى شركة إمكان

لكي يتمكن العميل السعودي الحصول على تمويل شخصي فوري من شركة إمكان للتمويل بالأتفاق مع مصرف الراجحي السعودي لذلك لابد من توفير جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الشخصي ومنها توفير الدخل الثابت المطلوب الذي يجب أن لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي وغير ذلك من الشروط لضمان الموافقة على التمويل الميسر النقدي بالشركة كما يلي:

في حالة إذا كان المتقدم السعودي يعمل في القطاع الخاص بالمملكة لابد من توفير فترة داخل العمل لا تقل عن 6 أشهر لتحقيق الموافقة المطلوبة لدى شركة إمكان.

شركة إمكان للتمويل بالمملكة تطلب توفير الدخل الشهري الثابت الذي يبلغ 4000 ريال سعودي فأكثر عند طلب التمويل الشخصي الميسر.

يحتاج التمويل الشخصي الميسر توفير العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني الذي قد يتراوح من 25 عام على الأقل حتى 60 عام فقط لا غير.

مميزات الحصول على تمويل فوري عبر شركة إمكان

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين الحصول على التمويل الشخصي الميسر بدون أشتراط توفير موافقة الكفيل الغارم وبدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لكافة العملاء حتى سنتين على الأكثر بموافقة فورية عند الطلب لذلك سوف نوضح للجميع جميع المميزات التمويلية المتاحة عبر شركة إمكان للتمويل في السعودية الفترة الحالية كما يلي بالتفصيل اليوم: