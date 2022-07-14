التقديم لجامعة الملك عبد العزيز 1444 “موعد” التسجيل في برامج البكالوريوس والدبلومات بالخطوات

موعد التقديم لجامعة الملك عبد العزيز لهذا العام 1444، والتي تعد من أشهر الجامعات التي يتم التقديم لها بعد إتمام شهادة الثانوية العامة بالسعودية، ويتم التقدم للجامعة الطلاب والطالبات من التخصصين العلمي والأدبي، حيث تعد من أكبر الجامعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها جامعة بحثية ويتقدم لها الكثير من الطلاب لإتمام دراستهم العالية، ومن الجدير بالذكر ان التقديم للجامعة للبكالوريوس والدبلومات الانتظام، والمدفوع سوف يتم من خلال الرابط الالكتروني الرسمي الذي خصصته الجامعة، لذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال موعد التقديم، ورابط والخطوات بالتفصيل.

موعد التقديم للدراسة بجامعة الملك عبد العزيز

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات موعد التقديم الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز، ولقد صرحت الجامعة عن موعد التقديم الرسمي لها لجميع الطلاب “للبكالوريوس والدبلومات الانتظام” بالمملكة العربية السعودية، واليكم موعد التقديم موضحة كالتالي:

التقديم متاح من يوم الثلاثاء الموافق20-12-1443هـ للبكالوريوس والدبلومات الانتظام الموافق ميلاديًا 19-7-2022.

سوف ينتهي التقديم يوم 3 / 1 / 1444هـ الموافق ميلاديًا 1-8-2022.

كما أعلنت ان تأكيد طلبات القبول سيبدأ من 29-12-1443 حتي يوم 3-1-1444.

كذلك أوضحت ان اعلان النتائج سيكون يوم الأربعاء الموافق 5-1-1444 الموافق 3-8-2022.

من الجدير بالذكر أنه سوف يكون التقديم من خلال الرابط الرسمي تسهيلا على الطلاب والطالبات المتقدمين، وتخفيف من الازدحام حرصا على سلامة الطلاب وفقا لإجراءات مرض كوفيد_١٩.

موعد التقديم في بكالوريوس السنة التأهيلية والدبلومات برسوم

أعلنت إدارة الكلية ان موعد التقديم في بكالوريوس السنة التأهيلية برسوم مالية، موعد التقديم لبرامج الدبلومات المدفوعة كالتالي:

سيبدأ من الثلاثاء الموافق 20-12-1443.

حتي يوم الأحد الموافق 16-1-1444.

علي ان يتم اعلان النتيجة يوم الثلاثاء 18-1-1444.

خطوات التقديم لكلية الملك عبد العزيز

في البداية الرابط الرسمي للتقديم لجامعة الملك عبد العزيز هو kau.edu.sa.

ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول على موقع الجامعة بالاسم والرقم السري له.

بعد ذلك يبدأ الطالب أو الطالبة في إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه، سواء كان طالب ثانوية عامة أو طالب دراسات عليا.