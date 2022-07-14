(ca.gov.sa) بالفيديو شرح طريقة الاعتراض عن دعم الدفعة 56 والشكوى وتقديم شكوى في حساب المواطن

شهدت الساعات الأخيرة اعلان برنامج حساب المواطن السعودي بداية استقبال طلبات الاعتراض الخاصة بمبالغ الاستحقاق للدعم للدفعة 56 الأخيرة، وهي الدفعة الخاصة بشهر يوليو 2022 التي قد تم صرفها لكافة المستفيدين خلال الأيام الأخيرة في الموعد المحدد للصرف، حيث يتم تحديد المستفيدين من الدعم بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم تحديدها من قبل البرنامج، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنه برنامج حساب المواطن بشأن بداية استقبال طلبات الاعتراف على دعم الدفعة 56، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (ca.gov.sa).

حساب المواطن يعلن استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 56

ونجد أن برنامج حساب المواطن السعودي قد أانتهت ان بداية استقبال طلبات الاعتراض، وهي واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية للمتابعين، والتي تتيح إمكانية تقديم فرصة لتقديم اعتراض على عدم استحقاق الدعم الذي يتم إصداره عقب اعلان نتائج الاهلية، حيث يحدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم بناء عليها صرف الدعم للمستحقين.

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن السعودي الدفعة 56

ويمكن ان يتم تقديم اعتراض على دعم برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، من خلال اتباع الخطوات التالية.