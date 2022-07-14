نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (ca.gov.sa) بالفيديو شرح طريقة الاعتراض عن دعم الدفعة 56 والشكوى وتقديم شكوى في حساب المواطن في المقال التالي
شهدت الساعات الأخيرة اعلان برنامج حساب المواطن السعودي بداية استقبال طلبات الاعتراض الخاصة بمبالغ الاستحقاق للدعم للدفعة 56 الأخيرة، وهي الدفعة الخاصة بشهر يوليو 2022 التي قد تم صرفها لكافة المستفيدين خلال الأيام الأخيرة في الموعد المحدد للصرف، حيث يتم تحديد المستفيدين من الدعم بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم تحديدها من قبل البرنامج، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنه برنامج حساب المواطن بشأن بداية استقبال طلبات الاعتراف على دعم الدفعة 56، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (ca.gov.sa).
حساب المواطن يعلن استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 56
ونجد أن برنامج حساب المواطن السعودي قد أانتهت ان بداية استقبال طلبات الاعتراض، وهي واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية للمتابعين، والتي تتيح إمكانية تقديم فرصة لتقديم اعتراض على عدم استحقاق الدعم الذي يتم إصداره عقب اعلان نتائج الاهلية، حيث يحدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم بناء عليها صرف الدعم للمستحقين.
كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن السعودي الدفعة 56
ويمكن ان يتم تقديم اعتراض على دعم برنامج حساب المواطن من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يجب ان يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
- ومن ثم يتم اختيار التسجيل من خلال ادخال اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق الظاهر أمامك، ثم بعد ذلك انقر على أيقونة تسجيل.
- ومن خلال الصفحة الرئيسية عبر الموقع يتم اختيار ايقونة الخدمات المتاحة.
- ثم يتم الضغط على “إدارة الحسابات”، ومنها ننقر إلى الحساب الشخصي.
- بعد ذلك يتم الضغط على ايقونة “إدارة حسابي”، ومنها نقوم بالضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق.
- وفي هذه الخطوة سوف تظهر مباشرة الأسباب التي بناء عليها تم إعطاؤك “عدم أهلية”، والتي تكون مقدمة من البرنامج سواء للمتقدم أو التابعين له.
- وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة تقديم اعتراض، ثم يتم ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح وتوضيح أسباب الاعتراض، ومن ثم يتم الضغط في النهاية على ايقونة ارسال طلب الاعتراض.
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