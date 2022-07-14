نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن صرف العوائد السنوية من وزارة المالية السعودية 1443 والاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أوضحت وزارة المالية السعودية في المملكة العربية السعودية في تصريح لها عن موعد صرف العوائد السنوية 1443، وذلك مع قرب انتهاء العام الحالي ورغبة العديد من المستحقين والمستفيدين في معرفة موعد الصرف و خطوات الاستعلام وكيفية إضافة الأبناء في العوائد السنوية من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة من خلال الموقع الرسمي من قبل وزارة المالية، وسوف نوضح كل التفاصيل في السطور الآتية من هذه المقالة والمواعيد المعلن عنها لصرف العوائد السنوية للعام الجديد وطريقة الاستعلام عن العوائد.

صرف العوائد السنوية السعودية

قامت وزارة المالية السعودية بالإشارة إلى موعد صرف ونزول العوائد السنوية، والتي تكون مع بداية العام الهجري الجديد 1444، حيث أشارت الوزارة أن موعد صرف العوائد السنوية للعام الحالي سوف تكون من بداية شهر محرم 1444 هجريًا ويستمر حتى جمادى الآخر 1444، وهو ما يوافق نهاية شهر يوليو المقبل 2022 وحتى شهر يناير 2022، كما أوضحت إنها سوف تدفع مستحقات العوائد السنوية على دفعتين من أجل التأكد من حصول كافة المستفيدين على المستحقات المالية الخاصة بهم من خلال الحساب البنكي، لذا يجب مراجعة البيانات للتأكد من إدراج أسمائهم في هذه الخدمة.

كيفية إضافة الأبناء في العوائد السنوية

نوضح لكم خطوات إمكانية إضافة الأبناء إلى العوائد السنوية حيث وفرت وزارة المالية تلك الخدمة من خلال الخدمات الإلكترونية على المنصة الخاصة بها،وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وزارة المالية السعودية.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على إضافة الأبناء إلى العوائد السنوية.

تسجيل جميع البيانات والمستندات المطلوبة، والضغط على إرسال الطلب.

خطوات الاستعلام عن صرف العوائد السنوية

أتاحت وزارة المالية السعودية إمكانية الاستعلام بشكل إلكتروني عن صرف العوائد السنوية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى مثل رقم الحساب البنكي وغيرها، ويمكن إتمام عملية الاستعلام بإتباع الخطوات التالية: