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عمر شويل - جدة رابط موقع حساب المواطن للإستعلام عن مستحقات دعم برنامج حساب المواطن الدفعة الأخيرة، ولا سيما بعد بدأ التقديم واستقبال طلبات الاعتراض على قيمة الدعم المادي الدفعة الأخيرة، التي تم إيداعها في حساب المستفيدين خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الثامن من الشهر الجاري 2022.

حيث يتجه بعض المواطنين السعوديين الذي تحدث لهم مشاكل في تخفيض الدعم إلى تقديم طلبات اعتراض والذي سنقوم بإيضاحه عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني خلال الفقرات التالية في هذا المقال، ولا سيما بعد حزمة تعديلات برنامج حساب المواطن والخاصة بفتح باب التسجيل والقبول من جديد في دعم حساب المواطن لمن ينطبق عليه شروط الدعم.

رابط موقع حساب المواطن للإستعلام عن مستحقات حساب المواطن

يتمكن المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن الدخول على رابط برنامج حساب المواطن للاستعلام عن المستحقات المالية الخاصة بالشهر الجاري 2022، من خلال الرابط التالي حساب المواطن وذلك بعد القرار الملكي الصادر من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بتثبت وتوحيد مواعيد صرف الإيداع النقدي للمواطنين ليكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

طريقة تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن

تتم آلية تقديم طلب اعتراض في حساب المواطن من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن www.ca.gov.sa، أو رابط التسجيل في حساب المواطن.

القيام بتسجيل الدخول ثم اختيار الدفعات.

القيام باختيار الدفعة التي تريد تقديم اعتراض عليها.

ثم تقديم الطلب.

شروط صرف دعم حساب المواطن

حددت برنامج حساب المواطن المستحقين إلى الدعم نذكر لكم أهم هذه الشروط والتي جاء كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون متواجد حاليا بالأراضي السعودية. أن لا يكون بالسجون أو دور الإيواء. أن يكون من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة. وإليكم رابط شروط دعم حساب المواطن.

ونذكر السادة المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن بالتواصل مع رقم حساب المواطن الجديد لكشف ما ترغب به في برنامج دعم حساب المواطن.

وصلنا معكم لنهاية هذا التقرير من حول رابط موقع حساب المواطن للإستعلام وتقديم طلب اعتراض على مستحقات برنامج الدعم حساب المواطن.