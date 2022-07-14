موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي والهجري دفعة يوليو الجاري

ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي والهجري في دفعة يوليو الجاري والذي يتم تقديمه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة وذلك لجميع الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض حتى يتمكنوا من العيش بحياة أفضل، وبالتالي يهتمون بمعرفة الموعد الرسمي لنزول الضمان الاجتماعي وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال مقال اليوم.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالهجري: الإثنين 3/1/1444 هجريا

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي: الإثنين 1/8/2022 ميلاديا

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة بالمملكة السعودية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي إلا في حالة الاجازات الرسمية أو العطل الأسبوعية يتم تقديمه في يوم أو تأخير يوم على حسب اليوم الذي يتم تحديده لصرف الضمان الاجتماعي بجانب حساب آليه معاش الضمان الاجتماعي على حسب عدد أفراد الأسرة وذلك بعد أن يتم خصمه على الأقل 50% من قيمة الدخل الشهري ويتم استثناء الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية ويتواجد بشكل دائم داخل المملكة السعودية.

يتم استثناء من هذه الشروط المرأة الغير سعودية المتزوجة من راجل لديها الجنسية السعودية أو المرأة الأرملة أو المطلقة غير سعودي ولهم أبناء سعوديين.

يشمل الأرامل والأيتام والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة مع وجود بطاقات التنقل.

أن يقل الراتب الخاص بالموظف عن الحد الأدنى وهو 1100 ريال سعودي للموظف و550 ريال لفرد من أفراد الأسرة.

إلا يتواجد هذا الشخص في إحدى دار الإيواء أو المستشفيات والسجون التابعة للدولة.

الاستعلام عن نتائج استحقاق معاش الضمان

يمكن للجميع الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية،