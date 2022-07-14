نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية أعلنت عن الفئات المستثناة من نظام العمل المرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن سوف يتم تسجيل العامل بنظام العمل المرن، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتكون مشترك في نظام التأمينات الاجتماعية مباشرةً، وهذا بعد تسجيل العامل في منصة مرن، وهذا بعد اكتمال المدة المحددة، حيث أن قامت التأمينات الاجتماعية بالتأكد على أن سوف يتم احتساب شهر خدمة نظام العمل المرن وهذا بعد شرط أساسي عند اكتمال حولي 168 ساعة، ولذلك تم الإعلان على أن سوف يتم احتساب الأجر في هذه الحالة بناءاً على عدد الساعات التي يقوم بعملها المشترك، حيث أن قامت في الفترة الأخيرة التأمينات الاجتماعية بالإعلان من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية، على أن هذا العامل يمكن أن يستطيع وفق نظام العمل المرن، وفي هذه الحالة يقوم بالعمل أكتر من صاحب العمل.

ومن الجدير بالذكر أن سوف يتم احتساب خدمة خدمة شهر وهذا في الفرع الخاص بالمعاشات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يجب في هذه الحالة توفير شرط مجموع 168 ساعة بنظام العمل المرن، بالإضافة إلى ذلك ألا يقل عدد ساعات العمل في المنشأة عن 60 ساعة على الأقل، وهذا سوف يتم حسابها خلال إجمالي الساعات المكملة لكي يتم شرط ال 168 ساعة، وهذا يعد أمر ضروري موجة من قبل التأمينات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك أن قامت التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان على أن لا يتم احتساب خدمة العامل، ولا يسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا إذا تم اكتمال 168 ساعة عمل بنظام العمل المرن، حيث أن يحتفظ بالساعات غير المكملة لـ 168 ساعة كرصيد خاص بالعامل، ولذلك سوف يقوم العامل لكي يتم الاستفادة من ذلك في أشهر العمل القادمة، حيث أن هذا سوف يتم اكتمال 168 ساعة وهذا في حالة عدم اكمال هذه الساعات في هذا الشهر.

الفئات المستثناة من نظام العمل المرن، أكدت التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية على أن هناك عاملين لا يمكن تسجيلهم بنظام العمل المرن، وهذا إذا كان عمر العامل المشترك يزيد من 65 سنة أو أقل من 15 سنة، والمشترك الاختياري،

الفئات المستثناة من نظام العمل المرن :

أن يكون العمل الغير سعودي. الموظف الحكومي. صاحب المنشأة.

نظام تبادل المنافع :

جميع المشتركين الخاضعين داخل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري، وأضاف إلى ذلك مدد اشتراك الماضي داخل نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية أو العكس.

هل يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي أو التخصيص أو الراتب أو الأجر ؟

تم الإعلان على أن لا يجوز علي الإطلاق ضم الناتجة عن التحول أو التخصيص والراتب والجمع بينهم علي الإطلاق، وهذا لجميع المواطنين المستحقين عن المدد المضمومة الناتجة عن التحول أو التخصيص والراتب أو الأجر.