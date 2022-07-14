التسجيل في برنامج حساب المواطن قرار ملكي عاجل بشروط جديدة 2022

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عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج حساب المواطن بعد القرار الملكي السعودي الذي تفاجئ به المواطنين السعوديين بعد أن تم اغلاق التسجيل في برنامج حساب المواطن منذ شهر مارس 2020 اي منذ أكثر من عامين تقريباً، جاء القرار الملكي بفتح باب التسجيل في حساب المواطن انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على أبناء هذا الوطن، الذي يسعي دائما إلى توفير لهم الحياة الكريمة المستقرة، ولا سيما بعد موجة غلاء الأسعار التي صاحبت العالم كله.

فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن 1443

فى ضوء ما تم دراسته من الظروف التي تمر بها البلاد، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظة الله ورعاه، القرار الملكي الذي أسعد مئات الملايين بفتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، كما أكد خادم الحرمين الشريفين استعداد الحكومة السعودية لمواجهة الغلاء وصعوبات الحياة التي تواجه المواطنين بضخ مبلغ يقدر 20 مليار ريال سعودي، نصف هذا المبلغ مخصص إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

يستعد الكثير من المواطنين في مختلف المناطق إلى التسجيل في برنامج حساب المواطن، بعد القرار الملكي الذي أعلن عنه القيادة السياسية في المملكة، لذا يتمكن المواطنين التسجيل في حساب المواطن عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول الى رابط حساب المواطن .

. الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

تسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من صحة المعلومات المدخلة.

الضغط فوق أيقونة (الموافقة على الشروط والأحكام).

رفع المستندات المطلوبة بعد الإنتهاء من تسجيل البيانات.

إستقبال الكود على رقم الهاتف المسجل.

ما هي شروط تسجيل في حساب المواطن ؟

بعد التعديلات الجديدة التي تمت اليوم بعد القرار الملكي بفتح التقديم من جديد في برنامج حساب المواطن، جاء أهم شروط حساب المواطن كالتالي:

يشترط أن يكون المستفيد من دعم حساب المواطن أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يكون المستفيد عمره لا يقل عن 18 عام.

ينبغي يقدم الفرد المستقل ما يثبت الاستقلالية.

ان لا يكون المستفيد مسجون.

حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ بتطبيق التعديلات الجديدة،

وللتسجيل يرجى زيارة الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/RH587gb5jT — حساب المواطن (@citizenaccount) July 4, 2022

رابط حساب المواطن

يستطيع المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم، أو الذين يرغبون في التسجيل في حساب المواطن بعد قرار بدء التقديم التوجة مباشرة إلى برابط حساب المواطن الجديد ca.gov.sa، ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من صحة المعلومات.

كم المبلغ الى ينزل في حساب المواطن ؟

حدد برنامج حساب المواطن قيمة المبلغ الذي ينزل في حساب المواطن للفرد الواحد، بعد سلسلة التعديلات الجديدة وهو 3000 ريال سعودي، فيما يزيد المبلغ عن ذلك فى حالة زيادة عدد التابعين، من المتوقع زيادة قيمة الدعم المادي للفرد خلال الفترة المقبلة، طبقاً للسياسات العامة في زيادة الأسعار.

وصلنا معكم لختام شرح التسجيل في برنامج حساب المواطن قرار ملكي عاجل بشروط جديدة 2022.