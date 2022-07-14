شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

ننشر لكم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص وهي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم بمساندة الأسرة الفقيرة وتقوم بتلبيه احتياجاتهم الأساسية بجانب توفير عمل للجميع، لهذا يهتم الجميع بمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد خطوات التسجيل فيه وأهم الشروط وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بتوضيح الخطوات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي سوف نوضح لكم الخطوات من خلال السطور التالية،

تقوم بالولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت.

تبدأ بالضغط على تسجيل مستخدم جديد سوف تظهر أمامك صفحة جديدة تبدأ بكتابة بعض البيانات الشخصية الخاصة بك والتي تشمل تاريخ الميلاد ورقم الجوال ورقم الهوية وكلمة المرور.

بعد ذلك تقوم بإضافة الرمز المرئي والضغط على كلمة تسجيل سوف تصل إليك رسالة على الهاتف تقوم بكتابة الرقم ثم تقوم بالضغط على كلمة توثيق.

في الخطوة التالية تقوم بالدخول إلى الموقع مرة أخرى وسوف تظهر أمامك نافذة جديدة تبدأ بكتابة رقم الهوية كلمة المرور بشكل صحيح والضغط على تسجيل دخول.

سوف تتمكن بعد ذلك من تقديم الطلب من خلال كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة حفظ البيانات وتقوم بالاحتفاظ برقم الطلب لكي تتمكن من الاستعلام عنه بعد ذلك.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن الإطلاع على أهم شروط التقديم فيها الضمان الاجتماعي المطور التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيحها وتشمل الآتي: