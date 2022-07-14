نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث برنامج حساب المواطن السعودية 1444 قبل صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث برنامج حساب المواطن هو ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام السابقة، عن ضرورة القيام به، حيث أكدت على كل مواطن مسجل عبر برنامج حساب المواطن بتحديث جميع البيانات التي سجلت سابقا، عن التقديم في البرنامج للحصول على الدعم، وفقا لآخر تغيرات طرأت على طبيعة عمله أو حياته، حيث يجب تسجيل قيمة آخر مرتب حصل عليه في جهة العمل التابع لها، أو تسجيل أي عقارات أو ممتلكات عينيه حصل عليها في السنوات المؤخرة، في السطور التالية نوضح تفاصيل خطوات تحديث برنامج حساب المواطن السعودية 1444 قبل صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022.
تحديث برنامج حساب المواطن السعودية 1444
الهدف من تحديث برنامج حساب المواطن هو حرص الحكومة على توصيل دعم الدول، إلى الجهات المستحقة فقط الغير قادرين على توفير متطلبات حياتهم الأساسية، ومنهم أصحاب العمالة الغير منتظمة والتي تتأثر كثيرا بالتغيرات الاقتصادية التي تجتاح كل دول العالم.
ولذلك على كل مستفيد من برنامج حساب المواطن، الإسراع في تحديث البيانات عبر شبكة الإنترنت، عن طريق زيارة منصة أبشر الإلكترونية أو زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.
وترغب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث كل قاعدة البيانات، قبل بداية صرف الدفعة الجديدة رقم 57 المنتظر صرفها خلال شهر أغسطس القادم، بعد أن انتهت من إيداع مبالغ المساعدات للدفعة رقم 56 في شهر يوليو الحالي قبل قدوم عيد الأضحى المبارك.
خطوات تحديث برنامج حساب المواطن 1444
للتمكن من تحديث برنامج حساب المواطن الرسمي في السعودية للمسجلين في البرنامج يجب اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول في البداية إلى رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني الرسمي.
- ثم انقر على أيقونة تسجيل الدخول، ثم كتابة كلمة السر واسم المستخدم.
- بعدها عليك بالضغط على أيقونة خدمات إلكترونية.
- ثم قم بالنقر على أيقونة خدمات حساب المواطن.
- بعدها عليك بالضغط على أيقونة تحديث البيانات.
- ثم سجل كل البيانات التي يطلبها الموقع في الأيقونات الفارغة المخصصة لها، ومن بينها العنوان والوظيفة والحالة الاجتماعية.
- راجع البيانات بدقة وعناية للتأكد من صحة البيانات.
- انقر على أيقونة حفظ البيانات.
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