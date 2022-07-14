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عمر شويل - جدة تحديث برنامج حساب المواطن هو ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام السابقة، عن ضرورة القيام به، حيث أكدت على كل مواطن مسجل عبر برنامج حساب المواطن بتحديث جميع البيانات التي سجلت سابقا، عن التقديم في البرنامج للحصول على الدعم، وفقا لآخر تغيرات طرأت على طبيعة عمله أو حياته، حيث يجب تسجيل قيمة آخر مرتب حصل عليه في جهة العمل التابع لها، أو تسجيل أي عقارات أو ممتلكات عينيه حصل عليها في السنوات المؤخرة، في السطور التالية نوضح تفاصيل خطوات تحديث برنامج حساب المواطن السعودية 1444 قبل صرف الدفعة 57 لشهر أغسطس 2022.

تحديث برنامج حساب المواطن السعودية 1444

الهدف من تحديث برنامج حساب المواطن هو حرص الحكومة على توصيل دعم الدول، إلى الجهات المستحقة فقط الغير قادرين على توفير متطلبات حياتهم الأساسية، ومنهم أصحاب العمالة الغير منتظمة والتي تتأثر كثيرا بالتغيرات الاقتصادية التي تجتاح كل دول العالم.

ولذلك على كل مستفيد من برنامج حساب المواطن، الإسراع في تحديث البيانات عبر شبكة الإنترنت، عن طريق زيارة منصة أبشر الإلكترونية أو زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

وترغب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث كل قاعدة البيانات، قبل بداية صرف الدفعة الجديدة رقم 57 المنتظر صرفها خلال شهر أغسطس القادم، بعد أن انتهت من إيداع مبالغ المساعدات للدفعة رقم 56 في شهر يوليو الحالي قبل قدوم عيد الأضحى المبارك.

خطوات تحديث برنامج حساب المواطن 1444

للتمكن من تحديث برنامج حساب المواطن الرسمي في السعودية للمسجلين في البرنامج يجب اتباع الخطوات التالية: