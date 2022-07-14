طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني من المنزل

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء هي ما تكفلها هيئة الكهرباء السعودية، ضمن مجموعة من الخدمات والتطبيقات الأخرى التي توفرها للمواطنين السعوديين، بغرض الارتقاء بالمملكة العربية السعودية، وتخفيف التكدس على هيئة الكهرباء للاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها، وقد وضعت الهيئة أكثر من طريقة مختلفة للاستعلام.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الموبايل اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قامت هيئة الكهرباء السعودية بوضع أكثر من تطبيق، وطريقة مختلف للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء، كما قامت بتوفير الإمكانية لسداد الفاتورة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بشكل إلكتروني عبر البوابة الرسمية الخاصة بوزارة الكهرباء السعودية وذلك من خلال رابط الهيئة. البحث في الصفحة الرسمية عن خدمات المشتركين واختيارها، ومن ثم النقر على خيار” فاتورة إلكترونية”. يجب على المستعلم تسجيل الدخول إلكترونياً من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به، أو رقم الحساب، بالإضافة إلى كلمة المرور. اختيار الأيقونة الخاصة “فواتير” والضغط عليها، سيظهر تلقائياً أمام المستعلم مجموعة من الخيارات من بينها استعراض فاتورة، على الفور يقوم بالضغط عليها. اختيار الشهر الخاص بالاستعلام عن الفاتورة، سيظهر على الفور القيمة النقدية الفاتورة. النقر على خيار طبع الفاتورة.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً

تكفل هيئة الكهرباء السعودية للمواطنين إمكانية سداد الفاتورة بشكل إلكتروني حديث، وذلك بطريقة بسيطة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

حتى يستطيع المواطن السعودي القيام بسداد الفاتورة إلكترونياً يجب عليه تحميل برنامج الراجحي، ومن ثم تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كلمة المرور، اسم المستخدم. يجب على المواطن تفعيل الدخول عن طريق قيام المستعلم بإدخال رقم الهاتف الجوال الخاص به. النقر على الأيقونة المدون عليها ” مزيد” ويليها المدفوعات. يجب على المستعلم البحث عن الشركة السعودية للكهرباء واختيارها. يجب على المواطن الضغط على خيار سداد الفاتورة، واختيار خدمات عامة، ثم يقوم على الفور بإدخال رقم الحساب. النقر على المبلغ المطلوب سداده، وإتمام عملية السداد. انتظار وصول رسالة على الهاتف الجوال تؤكد نجاح عملية سداد القيمة الخاصة بفاتورة الكهرباء، ومن ثم يكون المواطن قد أتمم عملية الاستعلام والسداد من خلال التطبيق الإلكتروني.

ترشيد استهلاك الكهرباء

تخلص من بعض الأجهزة الصغيرة غير الضرورية مثل معطرات الجو التي تعمل عن طريق شحن البطاريات أو تشغيلها يمكن أن يوفرها فتح النوافذ تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية مثل الغسالات وغسالات الصحون غير الممتلئة تجنب ترك الأجهزة تعمل دون جدوى مثل ترك باب الثلاجة مفتوحًا أثناء القيام بأشياء أخرى.