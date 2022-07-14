نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجئات من بنك الراجحي بخصوص البطاقات الائتمانية لعام ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات والمميزات لعملائه من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

ومن أهم المزايا التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه هي بطاقات صراف الراجحي التي تمنح العملاء العديد من المميزات والخدمات.

ويستطيع العملاء الحصول عليها بكل سهولة ويسر من أي فرع من فروع بنك الراجحي عن طريق خطوات بسيطة ويحصل بواسطها على العديد من المميزات والخدمات.

مميزات وأنواع البطاقات المقدمة من الراجحي

أهم مزايا بطاقات الصراف من بنك الراجحي:

بطاقات صراف الراجحي تصلح في جميع أماكن التسويق داخل المملكة العربية السعودية.

تتميز بطاقة صراف الراجحي أنها غير قابلة للتزوير نهائيا أو الدفع ببطاقة غير أصلية.

بطاقة صراف الراجحي لا تحتاج إلى تجديد فهي تجدد تلقائيا.

لا يمكن اختراق بطاقة صراف الراجحي وذلك بفضل الشريحة الذكية التي بداخلها.

تتطابق بطاقة صراف الراجحي مع المعايير العالمية من حيث تقنية إنتاجها.

تقدم بطاقة صراف الراجحي العديد من الخدمات البرمجية للمساعدة العملاء وإرضائهم.

يستطيع العميل استلام بطاقة صراف الراجحي من أي فرع من فروع بنك الراجحي.

يعمل بنك الراجحي على حماية الحسابات الخاصة بعملائه.

يستطيع العملاء الحصول على النقود من أي ماكينة صراف آلي.

يستطيع العملاء التسوق عبر الإنترنت محليا ودوليا باستخدام بطاقة صراف الراجحي.

بطاقة صراف الراجحي مدعومة بنظام مرن ومزودة بأفضل نظام لإيداع الأموال وسحبها.

يمكن التسوق ببطاقة صراف الراجحي من خارج المملكة العربية السعودية.

أهم الشروط الواجب توافرها لإنشاء بطاقة صراف من بنك الراجحي:

يجب أن يكون هناك حساب جاري باسم العميل في أحد فروع بنك الراجحي.

ثم يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول أو صورة من الإقامة سارية المفعول لتحديد عنوان سكن العميل تفصيليا.

يجب أن لا يقل عمر العميل الذي يرغب في الحصول على بطاقة صراف الراجحي عن 18 عام.

خطوات وطريقة تفعيل بطاقة صراف الراجحي عن طريق الهاتف النقال: