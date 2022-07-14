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تارت البسكويت يعد من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها ببسكويت الشاي، مما يجعلها تشتهر بشكل كبير في جميع المطاعم، ويأتي إليها الكبار والصغار لتناولها وليتمتعوا بمذاقها الرائع، مما يدفع معظم الأشخاص للرغبة في تعلم كيفية تحضير هذا الحلى المميز في البيت، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل تارت البسكويت. طريقة عمل تارت البسكويت مكونات تارت البسكويت ١٦٠ جرام بسكويت الشاي.

١/٢ كوب كبير من السكر المطحون.

خمسون جرام زيت نباتي.

نصف كوب كبير من اللبن السائل.

٣ بيضات.

ملعقة متوسطة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من سائل الفانيلا. زينة تارت البسكويت كوب كبير من الحليب المجفف.

١/٢ كوب صغير من القشطة.

كوب كبير من السكر.

أربعون جرام من جبن الكيري.

ملعقتان كبيرتان من شكولاتة الدهن. طريقة تحضير تارت البسكويت قومي بطحن بسكويت الشاي بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يصبح ناعم، ثم ضعيه في بولة للخلط.

ضيفي البيكنج بودر إلى مسحوق البسكويت، ثم قلبيهم.

ادمجي السكر المطحون مع حبات البيض، واللبن، والزيت النباتي، والفانيلا بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى تندمج المكونات.

اسكبي خليط السكر المطحون فوق خليط البسكويت المطحون، ثم اخلطيهم سويا بالمضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس.

احضري قالب خاص بالتارت ودهنيه بالسمن، ثم اسكبي به خليط البسكويت، ثم ادخليه فرن ساخن واتركيه حتى ينضج التارت.

اخفقي السكر مع القشطة وجبن الكيري، والحليب المجفف، والشكولاتة في الخلاط، حتى يتكون معك خليط كريمي.

وزعي خليط القشطة فوق سطح التارت، ثم ضعي التارت في الثلاجة لمدة نصف يوم، حتى يصبح تارت البسكويت جاهز للتناول. طريقة عمل تارت البسكويت بدون فرن مكونات تارت البسكويت بدون فرن ٢٤٠ جرام من بسكويت الشاي الناعم.

تسعون جرام من الزبدة.

١٣٣ جرام من السكر.

٣٥٠ جرام من الجبن الكريمي.

عشرون مل من عصير الليمون.

١٢٥ مل من الكريمة السائلة.

2,5 مل من الفانيلا السائلة.

200 جرام من شرائح التوت. طريقة تحضير تارت البسكويت بدون فرن ضعي البسكويت في بولة، ثم ضيفي إليه الزبدة واخلطيهم سويا حتى يتشكل خليط متجانس. عمر شويل - جدة طريقة عمل تارت البسكويت بخطوات سهلة وسريعة - ثقفني

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