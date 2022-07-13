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عمر شويل - جدة طلب الحصول على الجنسية السعودية، يرغب العديد من المواطنين السعوديين في تجنيس أولادهم، أي إعطائهم الجنسية السعودية، ويمكن لبعض المقيمين في المملكة الحصول على الجنسية السعودية، لكن بعدة شروط ومن خلال التقدم بطلب، عبر هذا المقال سوف نقدم ذلك بالتفصيل، فابقوا معنا.

طلب الحصول على الجنسية السعودية

للحصول على الجنسية، تحتاج إلى طلب التجنس وتحتاج إلى ملء المعلومات التالية:

رقم تصريح الإقامة.

رقم جواز السفر، تاريخ انتهاء الصلاحية، المصدر.

تاريخ الميلاد وتاريخ الميلاد وتاريخ الميلاد.

الجنسيات الحالية والسابقة.

تاريخ الوصول ومكان الدخول.

مدة الإقامة.

المؤهلات والتخصصات.

بيانات من اسم الجامعة ومكان العمل.

كم عدد الأجانب الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية

تقبل المملكة العربية السعودية أكثر من 13 مليون وافد من مختلف العقائد والجنسيات من جميع أنحاء العالم، وتعمل الحكومة السعودية على سلسلة من القوانين والتشريعات.

نظرًا للمستوى طويل الأمد من الانفتاح الذي أظهرته المملكة العربية السعودية لجميع دول العالم.

يمكن أن يزداد هذا العدد بشكل كبير، لذا تأكد من أن هؤلاء الوافدين موجودون على الأراضي السعودية وأنهم قانونيون، ويسمح لك بالعيش هناك.

كما كانت الحكومة متحمسة لتنظيم إقامة الوافدين من خلال ضوابط وشروط محددة لضمان عيش المغتربين في سلام وإزالة المشاكل والعقبات التي قد تؤثر على المواطنين السعوديين دعم ريف.

الدول التي تحظر فيها السعودية الزواج

فيما يلي لمحة عامة عن الدول التي حظرت السعودية الزواج منها:

المملكة العربية السعودية تحظر على المواطنين الزواج من الرجال والنساء التشاديين.

علاوة على ذلك، يحظر على السعوديين الزواج من بنجلاديش.

لا يُسمح للرجال ولا النساء في المملكة العربية السعودية بالزواج من باكستان.

يحظر على السعوديين الزواج من أي شخص يحمل جنسية بيرماوية.

الفئات التي تحظر السعودية الزواج من أجانب