شروط التسجيل في حساب المواطن للعزاب والنساء 1444 وخطوات التسجيل بعد التعديلات الجديدة

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ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن للعزاب والنساء 1444، بعد التعديلات الجديدة، حيث إن ذلك السؤال يعتبر واحد من ضمن الأسئلة التي تطرح من قبل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن يحصلون علي الشروط الجديدة الخاصة بالتسجيل في برنامج حساب المواطن بعد إن تم إجراء بعض التعديلات علي الشروط وفتح باب التسجيل فية مرة أخري.
شروط حساب المواطن للعزاب 1444
هناك عدد من الشروط التي قام البرنامج بوضعها لتسجيل العزاب في البرنامج، وتكون هذه الشروط تبعاً للنحو التالي:-
- إن يكون مواطن سعودي ومقيم في المملكة العربية السعودية.
- يتشرط إن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً عند التسجيل في البرنامج.
- إن لا يزيد مستوي الدخل عن 2000 ريال سعودي.
- يشترط إن يكون المتقدم غير سجين.
- يجب إن يكون الشخص المتقدم للحصول علي الدعم ليس لديه ممتلكات تساعد علي زيادة الدخل.
- إن يكون مستقل السكن وليس مقيم في أحد البيوت التابعة للحكومة السعودية.
شروط حساب المواطن للنساء
- إن تكون المرأة المتقدمة سعودية الجنسية ومقيمة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- إن لا يقل عمرها عن 18 سنة عند التقديم.
- يجب إن لا يكون لديها ممتلكات تساعد علي زيادة الدخل.
- يجب إن تقوم المرأة المتقدمة بتقديم كافة المستندات التي تفيد بمدي استقلالها.
طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب والنساء 1444
يتم التسجيل في البرنامج إلكترونياً ويكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية وهي تتلخص في النحو التالي:-
- الذهاب إلى موقع حساب المواطن علي شبكة الأنترنت.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية تسجيل جديد.
- تكتب الأسم ثم رقم الهوية الوطنية في المربع المخصص له.
- بعد ذلك تكتب تاريخ الميلاد ثم كافة البيانات الشخصية.
- إدخال العنوان ثم رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
- كتابة رقم التحقق المرئي.
- بعد ذلك يتم إرسال لك رسالة نصية علي الهاتف بكود تحقق الهاتف.
- تكتب الكود ثم تضغط علي زر التالي.
- إدخال كلمة سر لحسابك.
- بعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول ثم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.
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