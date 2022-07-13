خطوات الحصول علي خدمه بياناتي من خلال منصه ابشر والحصول علي شريحه بيانات

خطوات الحصول علي خدمه بياناتي من اكثر الأسئلة التي ثارت علي مواقع التواصل كثير. لذلك تم الإعلان عن خدمه بياناتي في خلال هذه الأيام. كما تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للأحوال المدنية السعودية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. بالاضافه إلي ذلك أيضا ثار التساؤل أيضا وكثيرا عن بعض الخدمات الإلكترونية الأخري والتي تعتبر من اكثر الخدمات الإلكترونية حصول عليها. ومن اهم هذه الخدمات الإلكترونية خدمه اصدار وثائق العمل الحر من وزاره الموارد البشرية ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول علي الخدمه. وتم الإعلان أيضا عن خدمه حجز موعد للمرور من ابشر ومعرفه الخدمات في الخدمه ومعرفه الخطوات الصحيحة من المنصة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بالتعرف علي الخدمه كما أعلنت عنها الأحوال المدنية. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بشرح طريقه وخطوات الحصول علي خدمه بياناتي الكترونيا عبر منصه ابشر بالخطوات الصحيحة.

خدمه بياناتي

اعلن قطاع الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من خلال منصه ابشر. ومن ضمن هذه الخدمات الإلكترونية خدمه بياناتي والتي تمكن المستفيدين منها من التفويض للقطاع الحكومي بالاطلاع علي البيانات المسجلة لديه في الأحوال المدنية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن مستفيدي الخدمه وهم المواطنين والمقيمين المسجلين والمفعلين بمنصة ابشر الإلكترونية. وأشارت منصه ابشر أيضا انه تم تعديل وتطوير الخدمه والتي كان يحصل عليها المستفيد من 3 إلي 4 ساعات وزياره المستفيد للقطاع. أما حاليه يتم الحصول علي الخدمه في دقيقه واحده وبدون الحاجة إلي زياره احد فروع قطاع الأحوال المدنية.

خطوات الحصول علي خدمه بياناتي

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الأحوال المدنية انه يتم الحصول علي الخدمه من خلال منصه ابشر الإلكترونية. والتي سوف نقوم بشرحها عن طريق الخطوات الأتية :