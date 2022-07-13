نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تسجيل كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1444 شروط التسجيل المطلوبة لحملة الثانوية في المقال التالي
تسجيل كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1444 الذي يرغب كثير من الناس في التعرف على المعلومات المتعلقة حوله، مثل الرابط الخاص بالتسجيل وموعده وشروطه، حيث قامت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 بالإعلان عن موعد فتح رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1444 لحملة الثانوية، وذلك لحاملي مؤهل الثانوية العامة للعام الدراسي السابق 1444/1443 من أبنائها الطلاب، وقد دعت الوزارة في آخر بيان لها جميع الراغبين من أبنائها في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية بالولوج إلى الرابط المخصص للموقع الرسمي للجنة التسجيل بالكلية، ثم القيام بإكمال باقي الخطوات المحددة لطلب الالتحاق في الموعد المحدد لقبول الطلبات.
موعد تسجيل كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1444
كما قد أجابت وزارة الحرس الجمهوري في بيانها الأخير على ذلك السؤال الذي يراود كثير من المواطنين وهو متي موعد فتح رابط التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443”، مؤكدة أن فتح الباب التسجيل بالكلية واستقبال طلبات الالتحاق بها سيكون في يوم الإثنين الموافق 18 يوليو لعام 2022 من الميلاد، ويوافق أيضاً يوم 19 ذو الحجة 1443من الهجرة، ويظل باب التسجيل مفتوحاً حتى يوم السبت الموافق 23 من شهر يوليو لعام 2022 من الميلاد، ويوم 24 ذو الحجة لعام 1443 من الهجرة، أي أنه سوف يظل مفتوحاً لاستقبال طلبات الراغبين لمدة خمسة أيام.
شروط الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية 1444
- هناك مجموعة من الشروط الهامة التي قد حددتها الكلية لقبول تسجيل الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية 1444.
- وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية من ناحية المنشأ والأصل.
- أن لا يكون متزوج من امرأة غير سعودية.
- حسن السيرة والسمعة وعدم الحكم عليه مسبقاً بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف.
- أن لا يتجاوز عمره 22عام، وأن يكون الحد الأدنى لعمره ١٧ عام.
- التناسق الجسدي أي تناسب طول المتقدم للالتحاق بالكلية مع وزنه مع عدم تجاوز طوله 188 سم وعدم تجاوز وزنه ل95 كجم.
- وأن يكون الحد الأدنى للطول هو 165 سم، والحد الأدنى للوزن هو 52 كجم.
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