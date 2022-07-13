نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج التدرج المنتهي بالتوظيف في ارامكو لحمله الثانوية جميع الأقسام ومعرفه الشروط والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج التدرج المنتهي بالتوظيف من اهم واحدث برامج التوظيف التي تم إطلاقها حديثا. والذي تم الإعلان عنه في خلال هذه الأيام لجميع خريجي الثانوية العامه. كما تم الإعلان عن البرنامج عبر الصفحة الرسمية لشركه ارامكو علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المملكة عن العديد من البرامج الجديدة لجميع مواطنيها والتي تلبي احتياجات المواطنين. ومن اهم هذه البرامج منظومه التوظيف الإلكتروني جداره عبر وزاره الموارد البشرية والخطوات الصحيحة للتسجيل فيها. كما تم الإعلان أيضا عن نظام الضمان الاجتماعى المطور عبر موقع وزاره التنمية الاجتماعية وخطوات تنفيذ الخدمه الكترونيا. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح البرنامج بالتفصيل ومعرفه اهم مميزاته التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه التقديم في البرنامج بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي لشركة ارامكو.

برنامج التدرج المنتهي بالتوظيف

أعلنت شركه ارامكو عن برنامج التوظيف والذي صمم خصيصا لتوفير التدريب لخريجي وخريجات الثانوية للسعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفه حسب مستوياتهم. كما يقوم البرنامج بتوفير التدريب علي المهارات الأكاديمية والوظيفية لنجاحهم في الوظائف المستقبلية.

شروط برنامج التدرج المهني

كما أعلنت الشركة أيضا عن اهم الشروط لجميع الخريجين من الثانوية العامه للعلوم الطبيعية والعلوم الشرعية و التجارية والصناعية. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :

يجب أن يكون مجموع الثانوية 75 أو اعلي.

أن تكون درجه اختبارات القدرات 72 أو اعلي .

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 24 عام هجري.

مميزات برنامج التدرج من ارامكو

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت ارامكو عن اهم المميزات في برنامج التدرج المهني والتي نوضحها من خلال الأتي :

راتب شهري وتوفير السكن حسب خطه الشركة.

مواصلات مجانيه ورعاية طبيه مجانيه أيضا.

استخدام المرافق الترفيهية الخاصة بالشركة.

استخدام خدمه الطيران التابعة للشركه أيضا.

دروس تقويه لتوفير دعم إضافي.

خطوات التقديم في برنامج التدرج المنتهي بالتوظيف

كما علنت ارامكو أيضا علي طريقه وكيفيه التقديم في برنامج التدرج المنتهي بالتوظيف. وذلك من يوم الاثنين 18 يوليو 2022 الساعة الثامنة صباحا. حتي يوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022 الساعة الثالثة والنصف مساء. ويتم فتح باب التسجيل في خلال هذه الفترة فقط والتقديم من خلال الموقع الرسمي لارامكو.