تقويم الرفاعي 1444 الجديد بالصور

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عمر شويل - جدة تعرف على تقويم الرفاعي 14443 الجديد نقلًا عن المنشور الخاص بصفحة الأستاذ خالد الرفاعي وزير التعليم بالسعودية على تويتر، وأعلن عن تصميمه لصور التقويم الهجري للعام الجديد 1444 والموافق عامي 2022 و 2023 بالتقويم الميلادي، ومن خلال التقويم يتضح الأربعة فصول خلال السنة، وكذلك العطلات الرسمية والإجازات الرسمية، بالإضافة إلى مواعيد الرواتب وكذلك إجازة نهاية الأسبوع، كما يتضمن التقويم الخاصة بالأستاذ خالد الرفاعي الأعياد الوطنية وإجازات الطلاب، وتعتمد المملكة السعودية على التقويم الهجري وتعتمده كأساس لمعرفة الايام والشهور طوال السنة، وذلك إلى جانب التقويم الميلادي العالمي، وفيما يلي كافة التفاصيل.

تقويم الرفاعي 1444

يُعد تقويم الرفاعي للشهور الهجرية والميلادية من أهم المنشورات التي ينتظرها الشعب السعودية، وذلك نظرًا لما يتضمنه من جميع المناسبات والعطلات الرسمية في خلال الشهور الهجرية وما يقابلها من الأيام في التقويم الميلادي، ويوافق التقويم الهجري للعام الجديد 1444 ما يقابله من العامين 2022 و 2023 بالتقويم الميلادي، وقد أعلن عن التقويم الهجري الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك إعتمادًا على بداية الدعوة الإسلامية منذ هجرة النبي صلّى الله عليهِ وسلم من مكة إلى المدينة المنورة.

ترتيب أشهر العام الهجري

يعتمد التقويم الهجري وبداية ونهاية الشهر على حركة القمر، ولذلك يقوم فريق التحري برصد بداية حركة القمر في أول كل شهر هجري وإعلان بداية الأشهر طوال العام، ويعتمد على التقويم الهجري جميع الدول الإسلامية حول العالم وذلك لمعرفة المناسبات الدينية والأعياد الإسلامية وبداية شهر رمضان المبارك وموعد كلًا من عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك وما يرافقهم من مواسم الحج والعمرة، ويتضمن العام الهجري إثني عشر شهرًا وهم كالتالي:

شهر محرم شهر صفر شهر ربيع الأول شهر ربيع الأخر شهر جمادي الأول شهر جمادي الأخر شهر رجب شهر شعبان شهر رمضان شهر شوال شهر ذي القعدة شهر ذي الحجة.

المناسبات الدينية في التقويم الهجري 1444

أوضح الأستاذ خالد الرفاعي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، موعد أهم المناسبات الدينية والهامة للأمة الإسلامية، وهي كالتالي:.

بداية السنة الهجرية الجديد 1444 بداية من يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022.

يوم عاشوراء الموافق 10 محرم 1444 يوافق يوم الإثنين 8 أغسطس 2022.

المولد النبوي الموافق 12 ربيع الأول 1444 ويوافق يوم السبت 8 أكتوبر 2022.

الإسراء والمعراج الموافق 27 رجب 1444 يوافق يوم 18 فبراير 2023.

ليلة النصف من شعبان توافق يوم الثلاثاء 7 مارس 2023.

أول أيام رمضان يوافق الخميس 23 مارس 2023.

عيد الفطر يوافق يوم الجمعة 21 إبريل 2023.

يوم عرفة يوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

أول أيام عيد الأضحى 1444 يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

نقلنا لكم صور تقويم الرفاعي الجديد وذلك نقلًا عن وزير التعليم السعودي الأستاذ خالد الرفاعي والذي اهتم بعرض التقويم الهجري بكل تفاصيله وما يوافقه من مناسبات في التقويم الميلادي منذ بداية عام 1433 الهجري الماضي.