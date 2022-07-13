نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وطرق حساب الرواتب وكذلك حاسبة الدعم الخاصة بالبرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج الضمان الاجتماعي المطور هو حديث الشارع السعودي في الآونة الأخيرة . نعلم جيدا اهمية ودور برنامج الضمان الاجتماعي للكثيرين من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . وأنه وما أن زادت عمليات البحث عليها فقد قررنا فورا الاجابة على جميع التساؤلات . وكذلك على ما يدور بداخل أذهان المواطنين داخل المملكة بخصوص الضمان المطور . فقد قامت الوزارة من جانبها بالإعلان مؤخرا عن الحد المانع لنظام الضمان المطور . وكذلك ما يشغل الكثيرين وهو حاسبة الدعم للضمان الاجتماعي المطور . والتي تعد أحد أهم الطرق والتي من خلالها يمكن للمستفيدين التعرف عن طريق استخدامها على قيمة الاستحقاق الشهري من الضمان المطور . ويأتي ذلك وفقا للمنظومة الجديدة للاستحقاق . وحيث ما نعلمه جميعا أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور غايته منذ النشأة الأولى هو تقديم يد العون والخدمات للأسر الأكثر احتياجا ومساعدة تلك الأسر في سد احتياجاتهم الشخصية والمعيشية وتحسين دخلهم بما يتناسب لهم في عيش حياة كريمة تليق بهم كمواطنين سعوديين .

تعرف على طرق حساب رواتب برنامج الضمان الاجتماعي

فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالايضاح من جانبها عن طرق حساب رواتب نظام برنامج الضمان الاجتماعي المطور . والتي قامت بالتأكيد على أن هذا الأمر يعتمد على بعض الأسس والشروط والتي هي عبارة عن الاتي :

اولا / من حيث دخل الأسرة فأنه يتم تحديد قيمة الدخل الشهري الخاص بكل فرد بداخلها .

ثانيا / ومن ثم بعد تلك العملية الحسابية يتم خصم ما يعادل ٥٠٪ من إجمالي راتب المستفيد وعقب ذلك يتم اضافة مجموع الدعم الحكومي الية والذي عبارة عن دعم ساند أو كذلك حساب المواطن أو غيره من الدعم المقدم الى الاسرة .

ثالثا / ويستثني من هذا الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة أو كذلك أيضا المستفيدين من برامج المساندة.

رابعا / وأخيرا تتم عملية مقارنة ما بين قيمة الدخل والذي قد تم احتسابه بالحد الأدنى وكذلك حساب المعاشات المستحقة والتي تعتمد في الأساس على عدد الأفراد.

أما عن حاسبة الدعم والخاصة بالضمان الاجتماعي المطور

فأنه للعلم تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بكل جهد على تيسير كافة الأمور على تلك الأسر والمستفيدين . ولكنها لم تعلن بعد عن حاسبة الضمان بشكل الكتروني . ولكن ما أفصحت عنه طريقة احتساب رواتب نظام الضمان ، وكذلك أيضا الحد المانع للنظام.

ولكي يتمكن المستفيد من حساب الدعم الخاص به عليه اتباع الخطوات الاتية والخاصة باستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.