خطوات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444 kkmar.gov.sa شروط الالتحاق بالكلية

قامت وزارة الحرس الوطني بالمملكة بالإعلان عن بداية التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية، وقامت اللجنة بتحديد الشروط التي يجب أن تكون متوفرة فيمن يتقدم للجامعة، كما خصصت رابطا على موقع كلية الملك خالد للتقديم والتسجيل، وتلك هي الخطوة الأولى في التسجيل، لذا سوف نعرض اليوم كافة تفاصيل التقديمات لكلية الملك خالد، مع عرض الشروط اللازمة.

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444

يجب قبل الإقدام على التقديم بالكلية التسجيل أولا على موقع الكلية الرسمي، ويجب إدخال بيانات من يريد التقدم ولكن بشكل صحيح، لأنه إذا إتضح عند مقارنتها بالأوراق الرسمية أنها يوجد بها أي خطأ سوف يتم استبعاد هذا الطالب من التقديمات.

رابط تقديم الطلاب في كلية الملك خالد 1443

اذهب أولا إلى الرابط الرسمي: كلية الملك خالد.

وبطبيعة الحال نسجل الدخول مثل أي موقع من خلال الإسم، وكلمة السر.

ثم ندخل على قسم التسجيلات، ونختار”مستخدم جديد”.

ونختار من القائمة” قسم حملة الثانوية العامة”.

بعدها تتوجه إلى صفحة التسجيل الأولى وهي عبارة عن صفحة بها مربعات لإدخال البيانات.

يجب مراجعة البيانات المدخلة أولا قبل الضغط على حفظ.

ثم النقر على إرسال الطلب.

ثم الضغط على أمر “طباعة”.

بعد التقديم احتفظ برقم هذا الطلب، لأنك سوف تحتاجه عند المراجعة.

شروط التسجيل الواجبة للتقديم في كلية الملك خالد