تعديلات نظام العقوبات الجديد بالمملكة 1443 “تعرف علي” الأحكام البديلة وعقوبة التحرش بأنثي

نظام العقوبات الجديد بالمملكة الذي يتساءل الكثير من مواطنين وأهل السعودية عن أهم التعديلات التي جاءت في مسودة قانون العقوبات الجديد لعام ٢٠٢٢، حيث قد أضافت وزارة العدل مجموعة من الأحكام البديلة لنظام العقوبات، بحيث يكون الحكم أقل تخفيفا من الحكم الأول، وذلك وفقا لمعدل ومستوي الجريمة، كما أكدت وزارة العدل أيضا على أنه لا يكون هناك جرائم إلا بنص محدد، وأنه لابد أن تتوفر أدلة واضحه تثبت إدانة المتهم لارتكاب الجريمة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم التصريحات التي جاءت مسودة العقوبات الجديدة بالسعودية.

نظام العقوبات الجديد

صرحت وزارة العدل أن نظام العقوبات الجديد قد تضمن عدة مواد قانونية جديدة، ووفقًا لتصريحات وسائل الإعلام أيضا إلى أن هذه المواد قد تضمنت عدة أحكام بديلة، وسوف نوضح لكم أهم هذه المواد القانونية التالي:

أشارت المادة الثامنة والثمانين وفقًا لنظام العقوبات الجديد أنه عندما يتم الحكم على المتهم بحكم ٥ سنين.

كما يمكن استبدال حكم الخمس سنوات بحكم الإقامة الجبرية في مكان ما تحدده المحكمة، تعدل نفس مدة الحكم، وذلك في حالة عدم سماح الظروف الصحية للمتهم بالتواجد في السجن لهذه المدة.

كذلك صرحت وزارة العدل السعودية أيضا وفقا للمادة السابعة والثمانين أنه يتم الحكم بربع المدة في حالة العقوبة الجنائية للسجن المؤقت، ولا يزيد الحكم عن ذلك المدة.

أشارت المادة القانونية الحادية والتسعون إلى أنه لا يحق للحق للمحكوم بحكم ما التواجد في مكان ارتباك جريمته لمدة من الوقت تحدده المحكمة السعودية.

عقوبة التحرش في النظام الجديد ١٤٤٣

تعد عقوبة التحرش بالقانون الجديد بالسعودية من أهم القوانين التي تناولها النظام الجديد، حيث أنها قد صرحت وزارة العدل السعودية إلى التالي: