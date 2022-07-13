نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الكليات العسكرية للثانوية 1443 رابط وزارة الدفاع بوابة القبول afca.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الكليات العسكرية للثانوية 1443، أصبح محل بحث كبير جداً من قبل خريجي الثانوية العامة الراغبين في التسجيل في الكليات العسكرية وزارة الدفاع 1444، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1444، وجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن نتائج وزارة الدفاع 1443 للجامعيين، ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 للثانوية بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa، كما أعلنت الوزارة عن شروط القبول في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية وكذلك مواعيد التسجيل، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز حتى نوضح لقرائنا الكرام أفضل الكليات العسكرية لخريجي الثانوية، ورابط ومواعيد التسجيل في الكليات العسكرية 1443، عبر رابط بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa.

تقديم الكليات العسكرية للثانوية 1443

ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 للثانوية الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، وجدير بالذكر أن التسجيل سيكون بطريقة إلكترونية عبر موقع بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa، ويجب على الراغبين في التسجيل قراءة الشروط جيداً والتقديم في الموعد المحدد مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة وتحديد الرغبات حسب رغبة المتقدم.

رابط تقديم وزارة الدفاع 1443 للثانوية

حتى يتمكن الطالب من التسجيل في وزارة الدفاع للثانوية 1443 عليه القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط موقع بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa.

سوف تفتح صفحة اللجنة المركزية لقبول طلبات الكليات العسكرية ولجنة قبول الثانوية من هذه الصفحة انقر على زر “المتقدمين الثانوي”.

النزول لأسفل والضغط على أيقونة “البدء بالتسجيل”.

يتم النقر على الكلية التي يرغب الطالب التسجيل فيها كرغبة أولى ثم النقر على سهم الإضافة الموجود. تكرر هذه الخطوة مع باقي الكليات حسب رغبة المتقدم.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح والنقر على زر إرسال.

بعد النقر على “إرسال” سوف يصلك رقم التسجيل احتفظ بهذا الرقم والذي من خلاله يتم التعديل في البيانات ومعرفة النتائج.

شروط القبول في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية 1444

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. حاصل على شهادة الثانوية انتظام نهاري. أن يكون ضمن خريجي هذا العام ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة. يشترط ألا تقل النسبة المئوية في شهادة الثانوية عن 80%. يكون أدى اختبارات القدرات العامة وحصل على درجة لا تقل عن 60%. أدى الاختبار التحصيلي وتحصل على درجة لا تقل عن 60%. يكون أدى اختبار الكفايات. لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22. اجتياز المتقدم للفحص الطبي الأولي والنهائي والمقابلة الشخصية. ألا يكون متزوجاً. تناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى 165سم – 52كجم والحد الأعلى 188سم – 95كجم. يجب أن يكون الكشف الطبي صادر من اللجنة الطبية المختصة ولا يقبل غيره. اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات واللياقة البدنية واختبار القدرات الخاصة.

مواعيد تسجيل وزارة الدفاع للثانوية 1443

من المقرر أن يتم فتح باب التسجيل يوم الخميس بتاريخ 15\12\1443 الموافق 14\07\2022.

بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع afca.mod.gov.sa

بوابة القبول الموحد تسجيل دخول هي بوابة إلكترونية يتم من خلالها التسجيل في وزارة الدفاع وفي الكليات العسكرية التابعة للوزارة من خلالها. وذلك وفق رؤية المملكة في 2030 نحو استخدام التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة.